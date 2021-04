Kašera mammai ziņa par dēla homoseksualitāti nesusi izbīli

Ziņa, ka multimākslinieks Kašers iznācis no skapja un publiski paziņojis, ka ir attiecībās ar puisi, savulaik kļuva par vienu no apspriestākajiem notikumiem pašmāju šovbiznesā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nu zināms, ka Kašers gatavojas kāzām ar savu mīļoto vīrieti Jāni, "STV Pirmā!" realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" skatītājiem atklāti rādot pāra ceļu līdz laulību ceremonijai, kas iecerēta Dānijā.

Ko par dēla netradicionālo orientāciju domā viņa mamma Sandra? Kā viņa uzņēmusi faktu, ka dēlam blakus būs nevis mīļotā meitene, bet gan puisis?

"Nu, kādas gan man var būt sajūtas? Es Kašeru mīlu kā bērnu un pieņemu visu, kā dzīvē notiek. Ja viņš ir laimīgs, tad es arī esmu laimīga. Ko es varu vairāk gribēt? Tā ir viņa dzīve," saka Kašera māte, piebilstot, ka sākotnēji gan šī ziņa nākusi ļoti negaidīti un raisījusi pat izbīli.

Tā vietā, lai ko pārmestu vai novērstos no dēla, viņa lēmusi šo faktu pieņemt: "Es vienkārši izvērtēju visu to, kas notiek manā ģimenē. Tas tomēr ir mans bērns, mīlēts un lolots. Man ir divi dēli un abi ir ļoti nozīmīgi manā dzīvē. Un es to pieņēmu. Ko man darīt? Aizcirst durvis un pateikt: ņem savus čemodānus un vācies?" retoriski jautā Sandra. Viņa priecājas, ka dēlam blakus ir tik jauks cilvēks Jānis, kurš nu ienācis arī viņu ģimenē.