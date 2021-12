Kašers ticis uz pilnībā izpārdoto Adeles koncertu Londonā

Multimākslinieks, uzņēmējs un šovu zvaigzne Kašers STV Pirmā! šovā "Slavenības. Bez filtra" dokumentēja savu 35. dzimšanas dienu, kuru kopā ar vīru Jāni un mammu sagaidīja Budapeštā. No paša rīta māmiņa viņam gultā lasīja dzeju un uzdāvināja naudu, savukārt laulenis bija sagādājis tādu pārsteigumu, par kuru priecātos teju katr – dziedātājas Adeles koncerts Londonā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jubilārs stāsta: "Es no rīta apraudājos. Jānis man teica: tā kā mums nav daudz naudiņas, ir lokdauns un krīze, es tev uzdāvināju piecas šokolādes. Okei, skaisti, forši. Tad apgriezu aizmuguri un ieraudzīju...," par vīra kunga sarūpēto pārsteigumu teic Kašers.

Izrādās, lauleņi nākamā gada 1. jūlijā dosies uz vienu no diviem nākamgad paredzētajiem dziedātājas Adeles lielkoncertiem.

"Es zinu, ka to nebija vienkārši dabūt, jo biļetes tika izpirktas divu minūšu laikā. Kā viņš to dabūja gatavu? Nezinu," pārsteigts par dāvanu bija gaviļnieks. Jānis atklāja, ka tās biļetes, kuras viņš dabūjis, tagad tiek pārtirgotas par apmēram 1000 eiro. Kašers joko: "Varbūt mēs varam pārdot un uzvārīties? Nu, nē, es tiešām gribu redzēt to koncertu!"