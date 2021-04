Katrīne Sauliete devusies uz Ēģipti 'atslēgties no darba'

Populārā influencere un tīkla mārketinga biznesmene Latvijā vairs nevarēja kārtīgi atpūsties, tāpēc devusies uz Ēģipti, viņa skaidro ierakstā savā "Instagram" kontā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katrīne Sauliete ar abām meitām nu jau vairākas dienas ir Ēģiptē, kur devusies, lai izvēdinātu galvu no sevišķi intensīva darba funkcionālā ēdiena izplatīšanas biznesā.

Pirms aizbraukšanas Sauliete uzrunāja savus teju 50 tūkstošus sekotāju, lūdzot skaidrot, kāpēc virkne citu influenceru saņem nosodījumu par to, ka atļāvušies ceļot arī pandēmijas laikā, jo ar likumu aizliegta ceļošana nav. Viņa to skaidro ar latvisko mentalitāti un dažkārt arī skaudību.

Jau būdama siltajās zemēs, Sauliete saviem faniem izstāstīja, kāpēc pieņēmusi lēmumu doties ārpus dzimtenes, lai gan Latvijas Ārlietu ministrija lūgusi neceļot bez īpašas vajadzības un izklaides braucienus atlikt.

"No saviem sekotājiem sapratu, ka 95% ir tādi, kas nenosoda, tādi, kas nepārmet un tādi, kas saka – jā, mums ir jādzīvo šo dzīvi tagad un tūlīt. Jāsaka godīgi, esmu uz šo mērķi gājusi trīs mēnešus! 90 dienas strādāts "non stop ar cilvēkiem, kas manā struktūrā ir gandrīz 2000. Iedomājieties, katram savs raksturs, katrs ar savu es, un māksla ir sastrādāties, izprast un nostrādāt līdz galam ar katru cilvēku!Tas, protams, prasa daudz nervus, daudz enerģijas. Negaidu, ka katrs mani sapratīs, ka man galva bija tik traki pilna, ka tā jāizvēdina, bet pirms trīs dienām sapratu, man to vajag! Un šodien jau esmu Ēģiptē! Nē, es nesvinu, bet tiešām uzvēdinu galvu. Zinu, daudzi teiks, izvēdināt galvu var arī Latvijā, bet mani uzticamie sekotāji zina, ka pēdējā gada laikā esmu apceļojusi Latviju krustu šķērsu, bet es jebkur, kur esmu, turpinu strādāt un nesanāk man atslēgties. Kāpēc Ēģipte? Te slikts internets. Te tiešām varēšu atpūsties," vēstulē saviem faniem teic influencere.

Viņa apsola ievērot visus piesardzības procesus. "Mājas jau tāpat neko sliktu nevaru atvest, jo pirms atpakaļceļa obligāti jāveic tests Hurgadas slimnīca tests, tāpēc bez satraukuma," skaidro Sauliete.

Sauliete ir viena no vairākiem ietekmīgiem influenceriem, kuri Covid-19 pandēmijas laikā devušies uz ārzemēm. Iepriekš Evelīna Pārkere apmeklēja Tenerifi, Anna Rozīte izbaudīja Dubaiju, Mairis Briedis dzīvo un trenējas Ēģiptē, bet fitnesa skaistule Juta Valdmane pēc atpūtas Dubaijā aizceļoja pāri okeānam uz ASV, lai būtu kopā ar savu jauno draugu.

Jāpiebilst, ka ceļojumi no Rīgas uz ārvalstīm aizliegti nav, taču varasiestādes tos nerekomendē, jo vīrusa izplatība joprojām nav apturēta.