Kellija Osborna notievējusi līdz nepazīšanai

Leģendārā britu mūziķa Ozija Ozborna meita Kellija Ozborna ar savu jauno vizuālo tēlu pārsteigusi daudzus.

35 gadus vecā TV šovu personība un dizainere Kellija Osborna salīdzinoši neilgā laika posmā atbrīvojusies no 36 kilogramiem svara. Jaušams, ka ar savu jauno tēlu Kellija ir ļoti apmierināta, jo neskopojas ar attēliem sociālajās platformās.

Kā vēsta tabloīds "The Sun", Osborna šā gada augustā publiski paziņojusi, ka ir veikusi kuņģa samazināšanas operāciju. Tas ļāvis viņai relatīvi īsā laikā atbrīvoties no svara. Starp citu, šādu operāciju 1999. gadā veica arī Kellijas māte, šovu zvaigzne Šenona Osborna.

Kellija sniegusi interviju ASV podkāstā "Hollywod Raw", kurā paskaidrojusi, ka veikto operāciju nenožēlo un viņai ir vienalga, ko cilvēki saka par viņas izvēli. "Man pie pakaļas. Es to izdarīju, esmu lepna par to," ne bez rupjību šalts pauda Osborna.

Viņasprāt, izplatītais viedoklis par to, ka kuņģa samazināšana nav veselīga metode, neiztur kritiku. "Tā tikai maina kuņģa aprises un formu. Tā ir labākā lieta, ko esmu izdarījusi. Un es nekad nemelotu, ja tā nebūtu," intervijā pauda Osborna un atklāja, ka operācija veikta pirms diviem gadiem. Viņa arī piebilst, ka kuņģa samazināšana nedotu rezultātus, ja viņa nebūtu arīdzan sākusi ēst veselīgi, sabalansēti, kā arī nodarbojoties ar sportu.

Viņas gadījumā kuņģa operācija atbrīvojusi sievieti no kompulsīvās pārēšanās, kas Kelliju mocījusi kā emocionāla atkarība.

"The Sun" raksta, ka pirmo reizi Osborna būtiski pieņēmusies svarā 2009. gadā, kad ārstējās rehabilitācijas klīnikā no narkotiku atkarības. Viņa narkotikas aizstājusi ar ēdienu, un kļuvusi arvien rensnāka un resnāka. Pēc tam Osborna piekritusi dalībai deju šovā, un tādējādi viņai izdevies nomest deviņus kilogramus liekā svara, bet ne atbrīvoties no ēšanas atkarības. Tagad arī tas jaunajai sievietei beidzot esot izdevies.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Aug 3, 2020 at 11:24am PDT

View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Jul 20, 2020 at 1:16pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Oct 11, 2020 at 2:14pm PDT