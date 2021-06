Ko Kima Kardašjana domā par Vesta jauno mīlu

Vairāki avoti ASV tabloīdam "Page Six" apliecinājuši, ka Kimai Kardašjanai nav iebildumu attiecībā uz vīra jaunajām attiecībām.

Lai gan Kimas Kardašjanas laulība ar reperi Kanji Vestu vēl nav oficiāli šķirta, Vests jau satiekas ar citu sievieti – krievu izcelsmes modeli Irinu Šeiku. Šis attiecību stāsts rotā vai visu tabloīdu pirmās lapas. Vests un Šeika ir pazīstami vismaz desmit gadus, bet romantiski satiekas jau vairākus mēnešus.

"Page Six", atsaucoties uz Kardašjanai pietuvinātu cilvēku pausto, ziņo, ka sabiedrības dāma ir visai apmierināta ar šādu pavērsienu un novēl Vestam laimi jaunajās attiecībās. "Kima vēlas, lai viņš būtu laimīgs un vesels," paudis kāds avots. Kardašjanai neesot itin nekādu problēmu, ka vēl nešķirtajam vīram ir jauna mīlestība, bet viņa pati vēloties koncentrēties uz abu bērniem.

Tiesa, vēl pagājušajā nedēļā realitātes šovā "Keeping Up with the Kardashians" Kima raudāja gaužas asaras, pārdzīvojot savas laulības fiasko. Vesta un Kardašjanas laulība ilga septiņus gadus, un nu norit šķiršanās process. Prasību šķirt laulību tiesā iesniedza sieva.

Pārim ir četri bērni, divi bioloģiskie, divi surogātmātes iznēsāti. Abu attiecības pagājušajā gadā apvija publiski skandāli, pēc kuriem atklājās, ka Vests cieš no bipolārajiem traucējumiem. Vesta jaunā draudzene Šeika pirms dažiem gadiem šķīrās no aktiera Bredlija Kūpera, abiem ir četrus gadus veca meita, kura pārsvarā dzīvo pie mātes.