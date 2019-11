Komiski foto: Tītari pirms Trampa žēlastības saņemšanas buldurē pieczvaigžņu apartamentos

ASV šonedēļ tiks atzīmēta Pateicības diena, un Baltajā namā neatņemama šo svētku tradīcija ir tā dēvētā tītara apžēlošana, kurā valsts prezidents vienu mājputnu atbrīvo no pienākuma kļūt par svētku galda cepeti. Šogad veiksme uzsmaidījusi diviem tītariem, kuri ceremonijas gaidās bauda karalisku atpūtu izsmalcinātos pieczvaigžņu apartamentos.

Abi brangie tītari pirmdien, 25. novembrī, tika iepazīstināti ar preses pārstāvjiem. Mājputni Breds (Bread) un Baters (Butter) jeb "maize" un "sviests", ja burtiski tulko no angļu valodas, svētdien ieradās Vašingtonā, lai piedalītos ikgadējā tradīcijā, kas gaidāma šīs nedēļas beigās, vēsta izdevums "Business Insider".

Baltais nams savā oficiālajā mājaslapā un sociālajos tīklos ir izveidojis aptauju, kurā ļaudis var balsot, kurš no abiem putniem piedalīsies publiskajā pasākumā un ļaus prezidentam Donaldam Trampam viņu apžēlot īpašā svētku ceremonijā.

Taisnības labad gan jāsaka – lai arī kurš no tītariem uzvarēts aptaujā, no kļūšanas par cepeti izvairīsies abi, bet vienam no viņiem tiks tas gods žēlastību saņemt no paša Trampa.

Abi tītari šobrīd ir izmitināti pieczvaigžņu viesnīcā. Numuriņš ir nodrošināts ar pakaišiem, tāpat arī katram mājputnam piešķirta sava gulta. Kā norādījis Baltais nams, Bredam un Bateram patīk skatīties koledžas līgas basketbolu un NASCAR sērijas sacensības. Katrs putns sver ap 21 kilogramu.

Tiek vēstīts, ka tītara apžēlošanu 1863. gadā aizsāka 16. ASV prezidents Abrahams Linkolns. Savukārt 41. ASV prezidents Džordžs Bušs seniors 1989. gadā to pasludināja par oficiālu svētku tradīciju Baltajā namā.