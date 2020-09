Krievijas šovbiznesa tracis: vēl viena jaunkundze lēš par precētā Tarzāna poligāmiju

Šobrīd karstākais skandāls Krievijas šovbiznesā ir striptīzdejotāja un šovmeņa Sergeja Gluško (Tarzāns) publiskā atzīšanās, ka viņam sanācis nokrāpt savu ilggadējo sievu, krievu estrādes zvaigzni Natašu Koroļovu. Nu šai sensacionālajai vēstij ir turpinājums.

50 gadu vecajam Gluško, kurš karjeru veidojis ar skatuves vārdu Tarzāns, šobrīd nudien neklājas viegli. Vispirms viņu "atmaskoja" jauniņā aktrise Anastasija Šuļženko, bet nu vēl viena dāma norādījusi uz Tarzāna neuzticību laulībā.

Krievijas tabloīds "StarHit" ziņo par kādu Annu, kura arīdzan bijusi Tarzāna iekāres mērķis.

Modele Anna teic, ka Tarzānu sastapusi kādā vokālistu konkursā, kur viņš bijis žūrijā. Pasākums noticis sabiedriskā vietā un pēc programmas beigām mākslinieks pret viņu paudis simpātijas, aicinot doties abiem divatā vakaru turpināt.

"Viņš nāca man pakaļ – es izeju uzpīpēt, viņš arī. Flirtēja... Kad pasākums beidzās, viņš piesēda pie mūsu galdiņa un iedzēra, sarunājās," teic Anna, kura apliecina jau iepriekš izskanējušo, ka Tarzāns nav bijis gluži uzticīgs Natašai Koroļevai.

Jaunā dāma gan neesot vēlējusies ļauties romānam ar Tarzānu starp viņiem esošās gadu starpības dēļ, kā arī tāpēc, ka viņš ir precējies ar dīvu. Taču viņai interesējis, cik tālu valdzināšanā aizies Tarzāns, tāpēc turpinājusi kontaktu.

"Viss beidzās primitīvi: viņš sāka dot dažādus mājienus, apskāva un sauca uz viesnīcu. Pieklājīgi atteicu. Taču nevar noliegt – Tarzāns izskatās lieliski, māk sevi pasniegt, turklāt arī neslikti dzied," medijam "StarHit" pauž jauniete, kura gan nav palaidusi garām iespēju uzņemt selfijus ar Tarzāna maiguma izpausmēm.

Tarzāns dusmīgs uz Krievijas Pirmo kanālu

Tikmēr pats Gluško krīt Krievijas mediju nežēlastībā. Kremlim pakļautajā Pirmajā kanālā viņa sānsolis ar Anastasiju Šuļženko apzelēts no visām pusēm. Vienā no "prime time" šoviem viesojusies pati Anastasija, kur stāstīja par viņas un Tarzāna it kā mīlestību. Mīlestību, ko Tarzāns pats noliedz, reducējot to līdz gadījuma sakaram – tā bijusi nokļūšana afēristes nagos.

Dienu iepriekš citā šovā pierādījās, ka Šuļženko nemaz nav stāvoklī, kā viņa to bija vēstījusi iepriekš. Šova laikā publiski tika veikts grūtniecības tests, kas uzrādīja negatīvu rezultātu, līdz šoka stāvokli un pat ģībonim novedot pašu Šuļženko. Līdz pat šovam viņa domāja, ka ir stāvoklī no Tarzāna, taču no jauna veiktais tests uzrādīja, ka nav vis.

Sergejs Gluško svētdienas vakarā vērsies pie publikas ar jaunu vēstījumu instagramā. Videoierakstā vīrietis pauž dusmas par to, ka valsts Pirmais kanāls jaucas viņa privātajā dzīvē, dusmojoties gan par Šuļženko doto vārdu, gan viņa personas ķidāšanu miljonu skatītāju priekšā. Tarzāns uzskata, ka pārkāpta viņa privātās dzīves neaizskaramība.

"Delfi" jau rakstīja par dzelteno skandālu Krievijas šovbiznesā – laulības pārkāpšanā pieķerts un vēlāk pats atzinies Sergejs Gluško, kurš 17 gadus ir precējies ar dziedātāju Natašu Koroļovu, abiem ir dēls. Gluško publiski atzinās nodarījumā (bet video vēlāk izdzēsa no instagrama), taču uzskata, ka kritis divu afēristu nagos. Anastasija Šuļženko viņam neko nekad nav nozīmējusi, jo mīl viņš tikai Koroļovu, bet Šuļženko apgalvo, ka abi regulāri tikušies vismaz pusotru gadu un starp abiem bijušas jūtas.