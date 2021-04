Kristīne Virsnīte aizceļojusi uz Spāniju 'ar pamatotu iemeslu', kuru neatklāj

TV raidījumu vadītāja un influencere Kristīne Virsnīte ar vīru un bērniem devusies uz Spāniju. Kā skaidro viņa pati, ceļojumam bijis pamatots iemesls.

Lai arī Latvijas varasiestādes joprojām rekomendē pilsoņiem nedodoties izklaides ceļojumos uz ārvalstīm, TV dīva un kaismīga ceļotāja Kristīne Virsnīte jau vairākas nedēļas atrodas Spānijā. Turp ģimene nokļuvusi ar savu auto, šķērsojot virkni valstu.

Virsnīte "Instagram" platformā skaidro, ka izceļošanas dokumentos norādījusi pamatotu iemeslu ģimenes piedzīvojumam, vienlaikus to, kāds tas ir, viņa sola atklāt kaut kad vēlāk.

Virsnīte saviem teju 42 tūkstošiem instagrama sekotājiem raksta: "Pasaule ir mainījusies, mēs kļuvuši piesardzīgāki, jūtu, ka arī trauksmaināki, taču ticu, ka mācījušies saskatīt labo tur, kur tas šķitis neesam klātesošs. Mēs taču bijām pārliecināti, ka pasaule vienmēr būs vaļā, mēs drīkstēsim to redzēt, sajust, izgaršot, drīkstēsim satikties un iepazīt, mēs taču bijām droši, ka Venēcija, Barselona un Londona ir vien dažu lidojuma stundu attālumā un tikai tad, kad šī pašsaprotamā pieredze tika zaudēta, mēs katru savu piedzīvoto ceļojumu izjutām vēl vērtīgāku," vēsta sieviete.

Viņa turpina: "Mēs šobrīd mācāmies ceļot no jauna - pazemīgāk, iejūtīgāk, uzmanīgāk. Šobrīd rit mūsu trešā nedēļa prom no mājām, visa un visiem un reizē tuvāk sev. Dažās dienās ar mūsu auto tikām cauri aukstajai, lietainajai, dažbrīd sniegotajai Eiropai līdz sasniedzām Spāniju. Mēs esam devušies ceļā ar nodomu, to oficiālos dokumentos dēvē arī par pamatotu iemeslu, kuru apsolām ar laiku atklāt. Pagaidām vien varam teikt, ka tik drīz mājās nedosimies. Soli pa solītim izstāstīsim, kā ir būt atkal ceļā," interesentus ieintriģē Virsnīte.

Jāpiebilst, ka ceļošana uz ārvalstīm šobrīd ar likumu aizliegta nav, taču Latvijas Ārlietu ministrija lūdz to tomēr nedarīt bez īpaši svarīga iemesla. "Delfi" jau ziņoja, ka novērots Latvijas valstpiederīgo saslimšanas pieaugums Ēģiptes kūrortos.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka ievesto Covid-19 gadījumu skaits pa nedēļām kopš marta ir pieaudzis. Ja marta sākumā bija 16 gadījumu nedēļā, tad pagājušajā nedēļā tie bija jau 34 gadījumi, tai skaitā 15 gadījumos – no Ēģiptes. Vienlaikus pieaudzis ievesto gadījumu skaits arī no citām ārvalstīm.

Ārlietu ministrija un Veselības ministrija norāda, ka globālā pandēmija joprojām turpinās un Āfrikas un Āzijas valstu sniegtie dati par saslimstības līmeni var nebūt patiesi. Tāpat nereti nav iespējams pilnībā pārliecināties par epidemioloģisko prasību ievērošanu un veselības aizsardzības standartu nodrošināšanu. Tādēļ ministrijas joprojām aicina neceļot uz ārvalstīm bez neatliekamas un būtiskas vajadzības, tai skaitā nedoties atpūtas braucienos.