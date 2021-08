Krīvēns pēc šķiršanās no influenceres Betas nespēj izveidot attiecības

"Singapūras satīna" reperim Jānim Krīvēnam pēc šķiršanās no influenceres Betas Beidz tā arī nav izveidojušās citas attiecības, Krīvēns atklājis sarunu šovā "Kad viņas satiekas".

Izrādās, allaž jautrais Krivenchy jeb Jānis Krīvēns šobrīd jūtas ļoti vientuļš un mēģina sevi iemīlēt, kamēr prieka devu dzīvē ienes viņa četrkājainais mīlulis – sunītis Pooch.

Viesojoties sarunu šovā "Kad viņas satiekas", Krivenchy neslēpj, ka pēc šķiršanās no influenceres Betas Beidz šobrīd ir brīvs no nopietnām attiecībām. Vēl vairāk: viņš pēdējā laikā sapratis – ja viņam kāda sieviete patīk, no viņas vajadzētu labāk turēties pa gabalu.

"Es tiešām esmu mēģinājis izveidot attiecības, bet laikam vēl neesmu līdz galam pats ar sevi ticis galā. Kaut kur vienmēr sākas viens un tas pats, un kaut kas manī atduras. Kamēr es nebūšu iemācījies mīlēt pats sevi, es nevarēšu mīlēt nevienu citu," atklāti saka Krīvēns. Turklāt viņš atvainojas visām sievietēm, ar kurām pēdējā laikā mēģinājis izveidot attiecības laika posmā no pērnās vasaras līdz šim brīdim. Viņam pašam esot jātiek galā ar sevi.

Runājot par savu gaumi attiecībā uz dāmām, Krīvēns nešaubīgi saka, ka viņam patīk gudras meitenes. Ne akadēmiski gudras, bet emocionāli inteliģentas, ar kurām var parunāt, bet var arī absolūti klusēt kopā un nejusties tāpēc diskomfortā. Krīvēnam patīk dāmas sabiedrībā justies tik ērti, itin kā viņš būtu ar sevi pašu vienatnē. "Humora izjūta, smadzenes, inteliģence," – tāds ir Krīvēna prasību pirmais trijnieks.