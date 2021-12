Kučinskis pārdevis lauku īpašumu, kurā reiz teica Jaungada runu

Kādreizējais Valmieras mērs un pēc tam arī Latvijas ministru prezidents Māris Kučinskis atvadījies no sava lauku īpašuma, viensētas "Kalna Kanči" Jērcēnos. Ekspremjers to pārdevis Valkas vicemēram Vilmāram Vesingi, noskaidrojis izdevums "Kas Jauns".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Māju no vienas puses sargāja kupli koki, no otras – mežmala, un šis lauku īpašums bija Kučinska omulības oāze. 2017. gadā Māris Kučinskis no "Kalna Kanču" mājām Jērcēnos, sēdot pie sprakšķoša kamīna un izrotātas eglītes, uzrunāja Latvijas tautu Jaungada runā. Uz Jērcēniem viņš ar ģimeni devās regulāri.

Foto: Kadrs no video

Kā noskaidrojis "Kas Jauns", Kučinskis šo īpašumu ar 3,3 hektāru plašo zemi apkārt iegādājies pirms 20 gadiem, par to samaksājot 3500 latu. Bet nu mājas pārdotas par 95 tūkstošiem eiro.

Kučinskis savu lauku viensētu pārdevis Valkas vicemēram, 27 gadus vecajam Vilmāram Vesingi, kurš darījuma labad paņēmis 70 833 eiro lielu aizdevumu "Swedbank".