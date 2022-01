Kurš ir Latvijā labākais komiķis? Nobalso par savu favorītu!

Sestdien, 8. Janvārī, VEF Kultūras pilī pirmo reizi tiks pasniegta Latvijas stand-up komēdijas balva "Grābeklis". Balva tiks piešķirta divās nominācijās - "Gada joks" un "Gada komiķis". Abās nominācijās visu izšķirs skatītāju un komiķu līdzjutēju balsojums, par kuru cīnīsies aktīvākie pašmāju komiķi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Balsošana par "Gada komiķi" jau ir sākusies, un ikviens stand-up cienītājs līdz 7. janvāra plkst. 23.59 ir aicināts nobalsot par savu favorītu. To var izdarīt šeit.

"Šobrīd Latvijā ir ap 20 aktīvu stand-up komiķu, no kuriem desmit būs redzami uz "Grābekļa" skatuves," skaidro "Comedy Latvia" līdzdibinātājs un viens no jomas celmlaužiem Edgars Bāliņš, kuram uzticēts novadīt pirmo "Grābekli". Viņš piebilst: ja šī ceremonija notiktu pirms desmit gadiem, uz skatuves neuzkāptu vairāk par pieciem komiķiem, turklāt trīs no tiem pat nebūtu smieklīgi...

Jaundibinātajai balvai dots nosaukums "Grābeklis", kuras idejas autore ir otra "Comedy Latvia" līdzdibinātāja Dana Jurkjāne.

"Grābeklis ar kāta galā uzspraustu mikrofonu bijis ilggadējs "Comedy Latvia open mic" simbols – ikviena dzīves ķibele var pārtapt par trāpīgu joku. Visi komiķi, kuri sestdien kāps uz skatuves, sākuši, uzstājoties uz lipīgas grīdas dažādos bāros un krogos. Saņēmuši rūdījumu, komiķi "Grābeklī" stāstīs jokus, kas visvairāk sagrābuši skatītāju uzmanību aizvadītā gada laikā," idejas rašanos paskaidro Dana.

Par gada komiķi iespējams balsot ikvienam, iepazīstoties ar nominantiem un balsojot mājaslapā, līdz 7. janvāra 23.59.

Savukārt par klātienes skatītāju simpātijām un gada joka titulu cīnīsies šie komiķi: Rūdolfs Kugrēns, Jānis Kreičmanis, Aleksandrs Guzenko, Kalvis Troska, Jack Everitt, Aleksandrs Margoļins, Kaspars Žilins, Valters Graviņš, Lydia Oyeniyi un Edgars Staškevičs.