Laimdota Straujuma pēc aiziešanas no politikas pievērsusies garšaugu audzēšanai

Pagājuši jau divi gadi, kopš no aktīvās politikas aizgājusi Laimdota Straujuma, bijusī premjerministre un zemkopības ministre. Valsts svētku nedēļā žurnāls "Ieva" painteresējās, ko Straujumas kundze dara patlaban.

Sarunā ar "Ievu" Laimdota Straujuma atklāj, ka no politikas jāprot aiziet savlaicīgi – līdzīgi kā no viesībām, "kad tevi vēl lūdz palikt, nevis gaida, kad aiziesi". Straujumas kundze atzīst, ka bija jau nogurusi no darba politikā un vairs nekad nevēlētos strādāt no deviņiem rītā līdz pieciem vakarā.

Ko viņa dara taga? Laimdota Straujuma darbojas biedrībā "Latvijas formula 2050", kas izveidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) un apvieno zinātniekus, uzņēmējus, ekspertus un valsts iestāžu pārstāvjus. Tāpat Straujuma darbojas LU produktivitātes padomē, taču līdz ar koronavīrusa pandēmiju daudzi projekti esot pārtrūkuši.

Sarunā ar žurnālu "Ieva" ekspremjere arīdzan pastāsta par aktualitātēm privātajā sfērā, proti, patlaban viņa aizrāvusies ar dažādu garšaugu un ārstniecības augu audzēšanu. "Būs radiem Ziemassvētku dāvanas. Ar to tiešām esmu ļoti aizrāvusies – jau tagad sāku gudrot, ko nākamgad vēl varētu audzēt," žurnālam teic Straujuma, piebilstot, ka rušinās zemītē, ko viņai atvēlējis dēls ar vedeklu.

Lielu daļu dienas Straujumai paņem viņas seši mazbērni, kuriem viņa esot gluži kā "taksometra vadītāja", proti, vecmāmiņa mazos izvadā pa viņu darīšanām. "Pieprasījums ir," saka Straujuma.

Tāpat viņa sākusi pierakstīt atmiņas – par visu, ko atceras no savas bērnības, vecākiem, vecvecākiem. Straujumas atmiņu apkopojums nebūšot plānots publicēšanai, bet gan mazbērniem un nākamajām paaudzēm. Ekspremjere atklāj: mazbērniem esot visai liels pārsteigums, ka, piemēram, viņas pašas bērnībā mājās nebija elektrības: "Viņi nesaprot, kā vispār bez elektrības var dzīvot. Tāpēc nolēmu – man par visu ir jāuzraksta!"

Laimdota Straujuma, kura patlaban ir 69 gadus veca, Latvijas Ministru Kabinetu vadīja no 2014. gada janvāra līdz 2016. gada februārim. Iepriekš viņa trīs gadus ieņēma zemkopības ministres amatu. Straujuma ir divu dēlu – Ata un Ģirta – māte.