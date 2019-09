Latviešu kāzu fotogrāfa uzņemts melnbalts foto gūst starptautisku atzinību

Mūsdienās kāzas vairs nav iedomājamas bez profesionāla fotogrāfa, kas iemūžina šīs īpašās dienas notikumus, un dažu pāru mīlestības svētkos top īsteni šedevri, kas pielīdzināmi mākslas darbiem.

Starptautiskā Profesionālo kāzu fotogrāfu biedrība (The International Society of Professional Wedding Photographers jeb ISPWP) ik gadu rīko konkursus, kuros dažādās kategorijās tiek apbalvoti labākie no labākajiem, un šajā kāzu sezonā godalgu saņēmis arī populārais latviešu fotogrāfs Mārcis Baltskars.

Mārča foto ieguvis ceturto vietu kategorijā "Silueti". Viņš konkursā profesionāļu vērtēšanai iesniedzis no debesīm uzņemtu melnbaltu kadru, kurā iemūžināts ļaužu aplis, bet tā viducī – skūpstā apvienojies jaunais pāris ar bērnu pie rokas.

Kā saviem atbalstītājiem norādījis Mārcis, konkurence esot bijusi milzīga. Tāpat arī fotogrāfs publiski pateicies kāziniekiem, kuri atbalstījuši viņa ideju un palīdzējuši to realizēt.

"Paldies pacietīgajiem kāzu viesiem, kuri uzticas un ir gatavi ieguldīt mazliet laika, lai radītu kaut ko skaistu," tā Mārcis.

Atgādinām, ka Mārča uzņemtie foto jau agrāk guvuši starptautisku atzinību. Tā, piemēram, pirms diviem gadiem lielu ievērību un uzslavas guva viņa veidots kāzu foto ar jaunlaulātajiem kāpostu laukā.