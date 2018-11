Latvijas 'Instagram' zvaigznes saplūcas par influenceru asociācijas lietderību

Sarunā iesaistījies arī reklāmas nozares pārstāvis Deniss Ševeļovs (attēlā), kurš skaidrojis, ka ne visi influenceri tiek pamanīti, tāpēc tiek ieguldīts liels darbs, lai piesaistītu arvien vairāk jaunu personāžu. Viņš arī uzsvēris, ka pats neesot nesen dibinātās asociācijas biedrs.

Arī iepriekš minētā Alina Keller Rojam atbildi nav palikusi parādā. Blogere uzsvērusi, ka viņa šajā industrijā esot jau vairāk nekā piecus gadus un ceļš līdz dažādām bezmaksas ekstrām esot viņas darba augļi. Tāpat arī influencere skaidrojusi, ka savulaik arī viņai Rīgas modes nedēļā esot nācies stāvēt kājās, turklāt pirms pāris gadiem "šī industrija nebija attīstīta, un, lai dabūtu jebkādu darbu, bija jāizlien no ādas ārā".

"Tapēc es nevēlos dzirdēt nekādus nepatiesus apvainojumus no jauniešiem, kas domā, ka, ieliekot bildi "Instagram" un saņemot pāris simts "laikus", ir momentā zvaigzne. Karalienes kronis ir jānopelna, to nevienam tāpat neiedod," vēstījusi Alina.

Alina uzkurinājusi Roja dusmas, un puisis ar sparu meties atspēkot viņas apgalvojumus, norādot, ka viņam ar 17 tūkstošiem sekotāju bildes iegūst vairāk "laiku" nekā Alinas publicētie foto, lai gan viņas sekotāju skaits ir ievērojami lielāks.

"Es runāju par to, ka tu degradē industriju un neviens neuztver "influenceri" kā nopietnu profesiju dēļ tādām rīcībām, kādas tu veic. Sportisti, kas lieto dopingu, arī tiek diskvalificēti no spēlēm. Un tāpat, kā parastā darbā ir vakances, un tu esi aizņēmusi šīs vakances, bet cilvēki, kuri ir ieguldījuši reālu darbu atšķirībā no tevis, paliek nepamanīti un nav spējīgi attīstīties vai sasniegt pilnu savu potenciālu. Rezultātā cilvēki redz, ka vajag nedaudz iepirkt sekotājus, lai kļūtu par influenceri, kaut gan tā nav. Tu esi viena no tiem, kas šo industriju ir padarījusi par joku," piebildis Rojs.