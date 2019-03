Latvijas seksa dižpārdokļu autore Račko jau strādā pie ceturtā romāna

View this post on Instagram

Viss būs, nāks un notiks - plauks pavasaris, taps gaisma, reibinās saulrietu krāšņums un naktis zem zvaigzņotām debesīm, pārāk skaistas, lai gulētu... Un pa vidu tam visam es rakstīšu ceturto - soli pa solim, izelpu pa izelpai... #karīnaračko #writerslife 📷 Juris Rozenbergs

A post shared by Karīna Račko (@racko.karina) on Mar 14, 2019 at 5:41am PDT