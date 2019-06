Latviju starptautiskā skaistumkonkursā pārstāvēs Darja, kura atbalsta nāvessodus

Šovasar Latvijā norisināsies starptautiskais skaistumkonkurss "Ms. & Mrs. Elite Beauty Queen 2019", kurā 40 daiļavas no dažādām valstīm sacentīsies par pasaulē skaistākās sievietes titulu vecuma grupā no 15 līdz 29 gadiem. Latviju konkursā pārstāvēs vairākas dāmas, viena no viņām – daugavpiliete Darja Orlovska (attēlā), kura dailes sacīkstēs startēs ar titulu "Mrs. Elite Beauty Queen of the World 2019".

Kā norāda konkursa organizatori, Darjai gaidāma grūta cīņa, jo pasaules līmeņa konkursā startēs rekordliels dalībnieču skaits – 40.

"Vairākās valstīs vēl tikai priekšā nacionālie fināli, kuros tiks noteikta tā sieviete, kura saņems ceļazīmi uz lielo finālu Latvijā," "Delfi Izklaidei" norāda konkursa rīkotāji.

Daugavpiliete Darja ikdienā laiku velta savai ģimenei un konkursam pieteikusies, ziņkārības vadīta.

"Iespēju robežās nodarbojos ar dažādām fiziskajām aktivitātēm, daudz lasu. Mani aizrauj viss, kas saistīts ar psiholoģiju un filozofiju. Ieraudzīju reklāmu un sapratu, ka konkursā piedalās ļoti spēcīgas dalībnieces. Tas man bija noteicošais faktors! Man tas ir patīkams izaicinājums, jaunas emocijas, pieredze un jauni kontakti," stāsta Darja.

Tāpat arī daiļava no Daugavpils piebilst, ka "labāk pamēģināt, nevis nožēlot, ka nepamēģināji". "Neveiksmēm nevajadzētu radīt diskomfortu, bet stimulēt darboties," piebilst konkursante.

Darja piebilst, kas viņas misija esot darīt šo pasauli labāku, protams, cik tas ir viņas spēkos. Kas interesanti, daugavpiliete atbalsta nāvessodus.

"Es saku paldies Visumam par katru dienu, katru situāciju – tas viss mani veido par tādu cilvēku, kāda esmu šeit un tagad," tā Darja.

Atgādinām, ka skaistumkonkurss "Miss & Mrs. Elite Beauty Queen 2019" Latvijā norisināsies no 28. jūlija līdz 2. augustam.