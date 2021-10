Lauris Dzelzītis paliek vecpuisī – mīlas šovā 'uzmestas' abas pēdējās dāmas

Pašmāju mīlas šovs "Randiņš ar Dzelzīti" beidzies gluži tāpat kā iesākās – no 12 daiļavām neviena neizrādījās gana piemērota aktierim. Lauris Dzelzītis šova pēdējā sērijā pie improvizēta altāra "uzmeta" pēdējās divas līgaviņas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šova noslēdzošajā 12. sērijā finālā bija palikušas divas finālistes – tumšmate Baiba un gaišmate Doloresa. Viņas abas, sapucētas kāzu kleitā, gaidīja, kuru tad slavenais Rīgas vecpuisis izvēlēsies par šova uzvarētāju, taču abas palika bešā – Lauris Dzelzītis neizvēlējās nevienu no viņām.

Finālā Dzelzītim bija jāiznāk pie tās meitenes, kuru viņš izvēlētos kā savu mīļoto. Gan Baiba, gan Doloresa gaidīja vecpuisi blakus mācītājam Valteram Korālim, kurš šajā šovā "tēloja" laulātāju.

"Kā ir, tā ir. Varbūt man dzīve kaut ko labāku atnesīs," pauda Doloresa pēc tam, kad Dzelzītis pie altāra neieradās. Gaišmate gan sevi "piedāvāja" Dzelzīša draugam, šova vadītājam Laurim Subatniekam, kurš bija lakonisks un teica: "Nevaru..." Viņa uzrunāja arī mācītāju Korāli, kurš savukārt atbildēja: "Strādāju!"

Arī Baiba saņēma kurvīti no iekārojamā vecpuiša. Dzelzītis jau devās uz altāra pusi, taču tad nosvīda kokos – raitā riksī aizbēga uz auto un aiztraucās prom no notikuma vietas. Vēlāk aktieris pauda, ka, ja precēsies, tad darīs to vienreiz un pa īstam.

Tādējādi "Randiņš ar Dzelzīti" beidzies ne ar ko – nedz kādai no 12 dāmām izdevās savaldzināt aktieri, nedz viņam atrast savu līgaviņu.