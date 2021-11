Leģendārās Džinas Lolobridžidas rūgtās vecumdienas – jātiesājas ar pašas dēlu

Reiz par pasaulē skaistāko sievieti uzskatītā itāļu aktrise Džina Lolobridžida nonākusi neapskaužamā situācijā – par tiesībām rīkoties ar savu naudu viņa tiesājas ar pašas vienīgo dēlu, 64 gadus veco Milko Skofiču, kurš līdz šim centies tiesas ceļā iegrožot mātes tēriņus.

Pagājušajā mēnesī tiesa Itālijā nolēma, ka leģendārā aktrise, kurai šobrīd ir 94 gadi, pati nav spējīga adekvāti rīkoties ar savām bagātībām, kas aplēstas 41 miljona eiro apmērā. Nu viņa uzsākusi "karu" ar savu dēlu, aktrise nolīgusi mafijas aprindās zināmu advokātu, vēsta "Mail Online".

Kā strīds sākās: Lolobridžidas dēls Milko Skofičs apsūdzēja 34 gadus veco mātes asistentu Andreu Pjacollu, ka viņš izkrāpis no aktrises 296 000 eiro, galvenokārt antikvāru mākslas vērtību veidolā. Pagājušajā mēnesī tiesa nosprieda, ka Lolobridžida drīkst tērēt tikai sīknaudu ikdienas tēriņiem, kamēr notiek dēla tiesāšanās ar Pjacollu. Taču aktrise ar šiem lēmumiem un dēla rosīšanos viņas bagātībās nav mierā.

Lolobridžidas dzīvē Andrea Pjacolla parādījās pirms desmit gadiem. Sākotnēji viņš bija dīvas šoferis, vēlāk paaugstināts par palīgu un tad arī menedžeri. Pjacolla kopā ar savu partneri ievācās dzīvot aktrises mājā, un visus šos gadus ik pa laikam Itālijas tabloīdos uzvirmojušas runas, vai patiešām abus saista tikai darba attiecības. Lolobridžida dzīves laikā ne reizi vien aizrāvusies ar krietni jaunākiem vīriešiem.

Lieta pret Pjacollu aizsākās jau 2015. gadā, kad viņš tika vainots kontroles pārņemšanā pār uzņēmumu, kas pārvalda visus Lolobridžidas īpašumus, no kuriem trīs luksusa īpašumi tika pārdoti, bet pats Pjacolla iegādājās "Ferrari" automašīnu. Pjacolla arīdzan bija izmantojis savu vecāku bankas kontus, lai uz tiem no kinozvaigznes bagātības pārskaitītu tūkstošiem eiro. Jaunākajā lietā figurē it kā bez mātes ziņas pārdoti 350 antikvāri mākslas priekšmeti, kuru vērtība lēsta 296 000 eiro apjomā.

Lolobridžida Itālijas televīzijā kopā ar savu palīgu Pjacollu.

Milko Skofičs vērsies Itālijas Augstākajā tiesā, lai tā nobloķē darbības ar Lolobridžidas bagātībām, lai "nekas vairs netiek atdāvināts tālāk". Kā paudis dēls, mātei esot "novājināta realitātes izjūta" un viņa esot neaizsargāta pret ieinteresētu personu ekspluatāciju. Oktobra sākumā tiesa apmierināja dēla lūgumu, bet zvaigzne nolēmusi cīnīties par tiesībām pati rīkoties ar savu kopumā 41 miljonu eiro lielo bagātību.

Lolobridžida svētdien asaru pilnā intervijā telekanālam "Rai1" sacīja, ka viņa tiekot pazemota. Aktrise pieprasa tiesības "novecot bez aplaupīšanas".

"Tiesai ir jāļauj man novecot un nomirt mierā. Es neesmu izdarījusi neko sliktu, tomēr mana ģimene ir uz mani dusmīga un neliek mierā. Es neesmu to pelnījusi," pauda 94 gadus vecā sieviete.

Milko Skofičs ir Lolobridžidas vienīgais dēls. Viņš nāca pasaulē laulībā ar pirmo vīru, slovēņu fiziķi Skofiču (attēlā augšā). Šī laulība ilga no 1949. līdz 1971. gadam, līdz tika šķirta. 1984. gadā Montekarlo viņa satika kādu spāņu biznesmeni, ar kuru viņai bija attiecības līdz pat 2006. gadam, kad beidzot abi saderinājās. Tomēr kāzas nenotika it kā milzīgās mediju intereses dēļ.

Lolobridžida pēdējoreiz kinolentē filmējās 1997. gadā.