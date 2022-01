Maestro Raimonds Pauls šogad atzīmē 60 gadus bez alkohola

Pagājušajā nedēļā komponists Raimonds Pauls svinēja 86. dzimšanas dienu un citstarp arī sešdesmito gadskārtu, kopš vispār nelieto alkoholu. Izdevums "Privātā Dzīve" publicē viņa padomus, kā no zaļā pūķa tikt vaļā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raimonda Paula jubilejas koncertā viņa stāsts par alkohola nelietošanu izsauca publikas ovācijas. Maestro šogad atzīmē ne tikai 86. dzimšanas dienu, bet arī 60 gadu ilgo brīvību no zaļā pūķa.

"Nedzeru kopš 1962. gada. Nekādu kārdinājumu man kopš tā laika nav bijis, pat alu neesmu iedzēris. Daudzi man jautā: kā tu vari nedzert? Un es nezinu, ko atbildēt. Viss atkarīgs no cilvēka rakstura. No dzeršanas vienkārši ir jāatslēdzas, un cauri! Ja atkal sāksi mēģināt, tad ir beigas. Labāk kategoriski atteikties vispār, nevis reizi pa reizei iedzert šampanieti, nedod Dievs! Cenšos pat to aromātu sev tuvumā nejust! Jaunībā pietiekami daudz nepatikšanu tā dēļ bijis, negribas pat atcerēties un to visu celt gaismā. Tagad esmu pie labas veselības un kaut kā vēl lēkāju," izteicās Pauls.

"Privātā Dzīve" atzīmē, ka šogad Paulam svinama vēl viena gadadiena – aprit 60 gadu, kopš viņš ir precējies ar sievu Lanu.