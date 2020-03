'Man apnicis baidīties' – Sipeniece pēc atlidošanas mājup ziņo par savu pašsajūtu

View this post on Instagram

Mājas,mīļās mājas🏠!Nu tagad 14 dienas atradīsimies cieši plecu pie pleca.Man ļoti riebjas šis biedējošais vārds "Pašizolācija"(kaut saprotu,saprotu tā svarīgo nozīmi).Būsim mājās.Kas tas tāds,kas pārņēmis visu pasauli,nezinu,tik jūtu ,ka tas ir kas vairāk kā vīruss.Lasu un klausos ,skatos un vētīju.Man apnicis baidīties,es to arī nemaz negribu darīt! Ir pietiekoši daudz krietnu un gudru speciālistu,kuri par šo lietu zinās labāk par mani,ir arī Sētas Tantes speciālisti(kur ta nu bez tiem),tie ar' dūšīgi raujas! Man atmiņā nez kāpēc nāk Barikāžu laiks♨️-kaut kas kopīgs šim laikam ir. Atceros kā Vecrīgā sēdējām un ar dziesmām un smiekliem baidījām prom bailes.Tik daudz labsirdības un cēlumu nebiju redzējusi un jutusi,arī draņķi zibenīgi izgaismojāsKatram savs mehānisms-nu man tāds iedalīts,es nebaidīšu nevienu,pati nebaidīšos,bet darīšu ko māku vislabāk. Visiem ,kuri šajās dienās raujas vaiga sviedros sūtu spēku💪 un izturību,ceru,ka viss šis murgs beigsies ātri,ātri!

