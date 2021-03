Marika Ģederte savulaik bijusi istabene bēdīgi slavenajam O. Dž. Simpsonam

"Amerika pārmainīja visu manu dzīvi. Ļoti fundamentāli. Es aizbraucu uz Ameriku strādāt viesnīcā un tīrīt istabiņas. Un tā es "aiztīrījos"," 360TV raidījumā "Pasaki to skaļi" atklāj uzņēmēja un sabiedrības dāma Marika Ģederte.

Tobrīd jaunā Marika Ģederte uz visu iespēju zemi Ameriku devusies studiju gados. Lai nopelnītu naudu,viņa strādājusi Kalifornijā, Sekvojas nacionālajā parkā. Tur tīrījusi istabiņas kādai tolaik ļoti slavenai ģimenei, kas bijusi nemitīgā paparaci uzmanības centrā un kas vēlāk piedāvājuši Marikai doties līdzi un strādāt pie viņiem.

"Viņi acīmredzot saskatīja manī to drošības spilvenu, jo es viņus nepazinu, es nelasīju nekādus jaunākos žurnālus. Un īstenībā man pat nebija tik daudz naudas, lai to darītu. Viņi tur uzturējās kādas divas nedēļas un pēc tam man piedāvāja darbu – pārbraukt pie viņiem un būt mājkalpotājai bērniem. Tā es nonācu miljonāru ģimenē, kur man bija bērni jāvadā uz skolu," atceras Marika un atklāj, ka tā bijusi bēdīgi slavenā amerikāņu sportista O. Dž Simpsona ģimene, bet viņš pats tolaik atradies apcietinājumā par dubultslepkavību.

Toreiz pa vakariem Marika studējusi, un arī tur jauniešu vidū apspriestākais temats bijusi šīs skandalozā prāva – visi diskutējuši, vai Simpsons ir vainīgs, vai gluži otrādi. Taču Amerikā pavadītais laiks Marikai ļāvis gūt kādu vērtīgu atziņu, kas ietekmējusi visu viņas turpmāko dzīvi un karjeru: "Tajā laikā es dzīvoju ļoti skaistā mājā, man bija pašai sava istaba. Bet es sapratu – es nekad negribētu būt kalpotāja un es gribu dzīvot tā kā viņi," saka Marika Ģederte, kura pēc tam satika savu vīru un palīdzēja viņam ar skaistumkopšanas jomas attīstīšanu Latvijā.

Kā zināms, O.Dž. Simpsons deviņdesmitajos gados no slavenas amerikāņu futbola zvaigznes kļuva par apsūdzēto vienā no skandalozākajām tiesas prāvām ASV vēsturē, kurai līdzi sekoja visa pasaule. 2017. gadā viņš no cietuma iznāca.