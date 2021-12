Mauricio Guči slepkava Patrīcija – ko viņa dara un kā izskatās tagad

Lielākais hits pasaules un arī Latvijas kinoteātros šobrīd ir Ridlija Skota režisētā filma "Guči nams" ("House of Gucci"), kas vēsta par leģendārā modes zīmola biznesa aizkulisēm laikā, kad impērija nonāk Mauricio Guči rokās. Mauricio mūžs aprāvās 46 gadu vecumā – viņa slepkavību pasūtīja paša bijusī sieva Patrīcija Redžiani. Ko viņa dara tagad?

Jaunās kinolentes centrā ir peripetijas savulaik ārkārtīgi ietekmīgajā Guči impērijā – itāļu luksusa zīmola pārvaldnieku ģimenē. Guči dinastijā tiesības pārvaldīt modes namu tikušas gan mantotas, gan iegūtas blēdību ceļā, un šobrīd, kad "Gucci" atzīmē 100 gadu pastāvēšanu, modes namā nestrādā vairs neviens cilvēks no Guči ģimenes.

Filmā Patrīciju Redžiani atveido Lady Gaga, bet Mauricio Guči – Adams Draivers. Kad lomai tika izvēlēta Lady Gaga, īstā Patrīcija bijusi visai apmierināta ar šo izvēli, jo abām esot līdzīgas sejas, taču jau filmēšanas gaitā Redžiani bija pikta par to, ka Gaga nekonsultējās ar viņu par to, kā labāk atveidot varoni. "Mani kaitina fakts, ka Lēdija Gāga neatnāca pie manis parunāties," pauda Redžiani. Bet Lady Gaga šovā "Labrīt, Amerika!" bija tieša: "Šī sieviete tik tiešām nogalināja savu vīru, nevēlos glorificēt slepkavu, tāpēc sadarboties nevēlējos."

Mauricio Guči tika nošauts 1995. gada 27. martā brīdī, kad viņš devās uz savu ofisu. Apsūdzību cēla viņa bijušajai sievai, sievas draudzenei zīlniecei un diviem vīriešiem par slepkavības organizēšanu un izpildīšanu. Itālijas tiesa pierādīja, ka Patrīcijas Redžiani motīvs bijis greizirdības, naudaskāres un aizvainojuma sajaukums – viņa vēlējās kontroli pār "Gucci" namu un negribēja, ka vīrs apprec savu jaunības draudzeni Paolu Franči, jo šāda laulība krietni iedragātu Patrīcijas labturību, ieskaitot alimentus viņas un Guči meitām.

Redžiani par vīra slepkavības pasūtīšanu tika notiesāta 1997. gadā uz 29 gadiem ieslodzījuma Sanvitoras cietumā. Gan Itālijā, gan visā pasaulē viņa ieguva palamu "Melnā atraitne".

2000. gadā Redžiani cietumsods tika samazināts no 29 uz 26 gadiem. Togad viņa mēģināja arī izdarīt pašnāvību, taču to laikus pamanīja cietuma apsardze. Vēlāk notiesātā varēja pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu, taču bija kāds nosacījums: ieslodzītajai jābūt strādājošai. No darba Redžiani atteicās, sakot: "Es nekad mūžā neesmu strādājusi un nedomāju to sākt arī tagad," viņas teikto medijam "The Guardian" atstāstīja advokāts.

Taču 2016. gadā Guči melnā atraitne no cietuma iznāca – viņu atbrīvoja par labu uzvedību. Kopumā Patrīcija par vīra slepkavības pasūtīšanu ieslodzījumā pavadīja 18 gadus, divus pēdējos no tiem dāma tomēr strādāja, rosījās kā konsultante juvelierizstrādājumu uzņēmumā "Bozart". Viņas darba pienākumos ietilpa lasīt modes žurnālus un palīdzēt radošajai komandai izveidot rotaslietu un vakarsomiņu kolekciju. Tā izdevās raiba, jo Redžiani iedvesmu smēlās krāsainos papagaiļos, kas viņai joprojām ir sevišķi tuvi. Redžiani mēdz iziet ielās ar papagaili uz pleca.

2016. parādījās bija informācija, ka pēc iznākšanas no cietuma Redžiani dzīvoja kopā ar savu tobrīd 89 gadus veco māti, nedēļas nogalēs mēdza doties uz saviesīgiem pasākumiem, līdzi ņemot savu papagaili, ar šo faktu pat nonākot modes žurnāla "Vogue" lapās.

Šobrīd Patrīcijai ir 72 gadi un īsti nav zināms, ar ko viņa nodarbojas, vai strādā algotu darbu. Dāma dzīvo Milānā. Guči meitas Alesandra un Allegra ir precējušās un dzīvo Šveicē. Māsām ar māti nav labas attiecības, to nav slēpusi arī Patrīcija. "Mums iet slikti. Viņas mani nesaprot un ir pārtraukušas sniegt finansiālu atbalstu. Man nav nekā! Es pat neesmu satikusi savus divus mazdēlus," intervijā "The Guardian" pirms dažiem gadiem sūkstījās Redžiani. Pēdējā laikā kundzes veselība sākusi pieklibot – viņai ir grūtības staigāt bez atbalsta.

Redžiani ar Mauricio Guči bija precējušies no 1972. gada līdz 1994. gadam. Guči mīla ar Paolu Franči aizsākās 1990. gadā un turpinājās līdz pat miljonāra nāves dienai 1995. gadā. 2010. gadā Franči izdeva autobiogrāfisku grāmatu "Salauztā mīlestība", kurā stāsta par attiecībām ar slaveno Guči.