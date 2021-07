Miks Ozoliņš sarakstījis provokatīvu grāmatu ar īstajiem varoņu vārdiem

ASV dzīvojošais latviešu režisors, scenārists, producents, kursu lektors un nu jau arī rakstnieks Miks Ozoliņš laiž klajā grāmatu "1001 guru", kurā viņš sevi parāda gan dzīves visproblemātiskākajās situācijās, gan spējā pārvarēt grūtības un virzīties uz priekšu un augšu ne vien ārišķīģā, bet arī garīgā nozīmē.

Grāmata ir provokatīva, jo tajā minēti nemainīti konkrētu cilvēku vārdi un daudzi dzīvē bijuši un esoši notikumi. Tā ir arī pateicība visiem sastaptajiem cilvēkiem, neatkarīgi no savstarpējā naida, iekāres vai mīlestības.

"Grāmata ir par patiesākajiem un labākajiem skolotājiem dzīvē," portālu "Delfi" informē autors. "Uzskatu, ka jebkurš cilvēks, kurš atstāj dzīvē kādu nozīmīgu emociju buķeti vai notikumu virkni neatkarīgi no pazīšanās laika, ir kā skolotājs. Bērni vecākiem un vecāki bērniem, vīri sievām un otrādi. Tas attiecas arī uz "neizdevušos" romantisko attiecību dalībniekiem, tas attiecas uz visu," saka Miks.

"Ir ļoti grūti, kad kāds no cilvēkiem, ar ko saikne bijusi īpaši spēcīga, tavu dzīvi pamet, pārtraucot attiecības vai aizejot aizsaulē," piebilst Miks,"taču tad, kad tu spēj izrauties no smago emociju apātijas un paraudzīties uz visu no malas, ir iespējams saprast, kāda mācība no konkrētā cilvēka uzturēšanās dzīvē ir gūta. Esmu tik tiešām pateicīgs visiem dzīvē sastaptajiem ļaudīm un izdzīvotajiem notikumiem."

Jaunajā grāmatā Miks Ozoliņš pilnīgi atklāti analizē dzīvē pieredzēto. "1001 guru" tiek aprakstītas gan romantiskās attiecības un vienas nakts sakari, gan attiecības ar vecākiem un draugiem, pacēlumi, kritumi un tiem sekojošie jaunie pacēlumi. Lasot grāmatu, apjaušams, kā mainās cilvēka uztvere par dzīvi, kā viņa sirdī ienāk vērtības, bet daudzas lietas, kas kādreiz likās izcilas, tiek izmestas, kā mazsvarīgas epizodes.

Grāmata pieejama trijās valodās – latviešu, krievu, angļu – un nopērkama internetā par 9 ASV dolāriem.