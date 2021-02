Miljonārs Jūlijs Krūmiņš vēlas Krievijā ražoto vakcīnu

77 gadus vecais uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš alkst saņemt Krievijā ražotu kovidpoti – to viņš atklājis dzīvesstila žurnālam "Privātā Dzīve".

Uzņēmējs teic, ka esot izpētījis visu pieejamo informāciju par potēm pret Covid-19 vīrusu, kā arī izrunājies ar saviem draugiem un paziņām, secinot, ka pats sev vislabāk gribētu Krievijā ražoto vakcīnu "Sputink-5".

Pats jautājums – vakcinēties vai nē – viņam jau sen skaidrs: tas jādara. Vienlaikus viņš negrib steigties, jo patlaban nav pieejama viņa gaumei atbilstoša vakcīna.

"Ja man noliktu priekšā piecas vakcīnas "Astra Zeneca", "Moderna", "Pfizer" vai "Sputnik-5", es izvēlētos pēdējo, ko ražo Krievijā. Esmu sazinājies ar draugiem, kuri jau sen Krievijā šīs vakcīnas saņēmuši. Viņi nav ne slimojuši, ne kādas blakusparādības izjutuši," izdevumam "Privātā Dzīve" teic miljonārs.

Viņš pauž sašutumu, ka Latvijā netiek apspriesta Krievijā ražoto vakcīnu iegāde: "Kā tas var būt? Gāzi varam pirkt no Krievijas, bet vakcīnas ne? Runa taču ir par valsts iedzīvotāu veselību, un to nevajag jaukt ar politiku," spriež Krūmiņš.

Maestro Raimonda Paula vakcinēšana

Tikmēr savdabīga situācija izveidojusies ar vakcīnu Raimondam Paulam, par kuru viņš 12. februārī aģentūrai LETA izteicies, ka no Veselības ministrijas saņēmis uzaicinājumu vakcinēties pret Covid-19, un viņš šo iespēju izmantos, dodoties saņemt pirmo poti februāra beigās.

Tomēr izdevumam "Privātā Dzīve" komponists pauž pavisam citādāku ainu. Par to, ka viņa vārds it kā bijis iekļauts prioritāri vakcinējamo personu sarakstā, Pauls žurnālam saka: "Tā ir tikai tukša pļāpāšana, vienkārši, lai pieminētu manu vārdu. Nav neviens man vēl ne zvanījis, ne piedāvājis! Gaidu, kad pienāks mana rinda, tad arī vakcinēšos. Jo tā ir nelaime, no kuras jātiek vaļā," par vakcinēšanos teic Maestro.

Otrdienas pēcpusdienā Pauls aģentūrai LETA tomēr apliecināja, ka sākotnēji tika runāts par potenciālu iespēju vakcīnu saņemt februāra beigās, bet, kā Pauls skaidro šo gadījumu: "Kaut kāda runa par februāra beigām bija, bet nekas precīzi nebija teikts."

Šajā sakarā Pauls norāda, ka kopumā komunikācijas procesā ar Vakcinācijas projekta biroju viņam ir bijušas vairākas neskaidrības. "Tur taču tagad ir trakomāja - tad viens piezvana, tad otrs - kā jau parasti," raksturo komponists.

Tāpat Pauls atklāja, ka šodien saņēmis zvanu no Vakcinācijas projekta biroja vadītājas Evas Juhņēvičas. Lai gan viņš plašāk nekomentē sarunas saturu, komponists pastāstīja, ka viņai pa jokam jautājis, kad ierasties uz Dziesmu svētku mēģinājumu.