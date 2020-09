Mūziķis Arstarulsmirus aizrāvies ar ilgstošu badošanos

View this post on Instagram

Klusā daba ar cilvēku (un bez viņa), kurš pēc badošanās procesa - 7 dienas uz ūdens un 2 uz sulām - beidzot ticis klāt ēdienam - ķirbju biezzupai un pusītei svaiga avokādo. Svinīgi sakrustoju karotes un aiziet - lēnītēm un patiesi izgaršojot. Nu jau ceturto gadu, vairākas reizes gadā veicu badošanās kūres, ik pa laikam paildzinot šo procesu un liekot klāt pa dieniņai. Īpaši pēdējās reizēs jūtu, ka badošanās palīdz atpūsties - galvenokārt psihiskā līmenī. Jūtu to parasti jau kādā ceturtajā dienā, kad emocionāli notiek izteikta stabilizēšanās. To sajūtu esot neitrālos apstākļos, bet īpaši tas ir jūtams izaicinošās situācijās vai saskaroties ar jautājumiem, kas iepriekš uztverti kā izaicinoši. Pēkšņi jūtu, ka tie tādi vairs nav. Vēl jūtu, ka badošanās ļoti paspilgtina manu garšas pieredzi un rosina nebijušu interesi par kulināriju un novitātēm tajā. :) Iepriekš ēstais ēdiens, kas ir jau ierasts un labi zināms, pēc badošanās uzzaigo pavisam citās garšu gammās un toņos. Tāda sajūta, ka receptori būtu atpūtušies un ir gatavi tvert 20 reizies lielākā izšķirtspējā, ļaujot pamanīt garšas, kas iepriekš nav manītas. Parasti kādā ceturtajā, piektajā dienā man rodas izteikta interese par kulinārijas raidījumiem, receptēm un “food travel” epizodēm. Tos skatoties manī notiek divi procesi. Es fiksēju to, ko pēc tam gatavošu un paralēli tam gūstu sāta sajūtu tik no skatīšanās vien. :) Kāds teiktu - mazohisms. Bet es nekā mokoša tajā procesā neizjūtu. Tikai un vienīgi iedvesmu. Un pēc šādām kūrēm, radošajos procesos izteikti jūtu, ka ir noticis restarts, ir iegūta atpūta un jauna elpa. Ja nu taisaties kaut ko uzkost, tad labu labo jums apetīti! Estētiskā piedeva - jaukie trauki no @laine_berina_ceramics 🙌🏻

