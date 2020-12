Nabadzībā slīgst šuvēja, kura darināja britu hercogieņu kāzu kleitas

Izšūšanas meistare Hloja Savidža, kura ar rokām palīdzēja darināt kāzu kleitas hercogienei Katrīnai un Meganai Mārklai, nu ir uz nabadzības robežas, atsaucoties uz "People Magazine" raksta "Insider".

43 gadus vecā rokdarbniece Savidža patlaban esot uz nabadzības robežas – viņai nav naudas, ar kuru nomaksāt rēķinus, kā arī draudot izlikšana no mājām uz ielas, vēsta "Insider".

Izšūšanas profesionāle no 2011. līdz 2018. gadam strādāja Lielbritānijas Karaliskajā izšuvumu skolā. Savidžas iemaņas tika liktas lietā arī karalisko kāzu rīkošanā, proti, viņa ar komandu darināja smalkos izšuvumus prinču Viljama un Harija līgavu kleitām.

Taču Covid-19 izraisītās pandēmijas krīzes dēļ Sevidža ir pilnībā zaudējusi pasūtījumus. Izšuvēja apgalvo, ka viņas 14 gadu vecā meita pat izlaižot ēdienreizes, lai ģimene varētu iztikt ar nelielo budžetu. Tāpat rokdarbniece norāda, ka jau drīzumā viņa ar meitu un diviem dēliem varot palikt uz ielas, jo nav naudas, ko samaksāt par īri.

Sevidža ir slēgusi savu darbnīcu un atlaidusi visus darbiniekus. Šobrīd viņa nopelnot tikai 250 dolāru mēnesī – un tie ir ienākumi no izšūšanas komplektu (diegi, adatas) pārdošanas. Lai gan viņai piešķirts mazā biznesa atbalsta aizdevums no valsts, ar to pieticis tikai elektrības, īres un piegāžu izdevumu segšanai. Patlaban sieviete spiesta strādāt savu vecāku garāžā, raksta "Insider".

Hloja Savidža ar saviem izšuvumiem krāšņojusi ne tikai britu karaliskās ģimenes locekles, bet arī strādājusi pie dažādām teātra izrādēm, TV raidījumiem. Viņas izšuvumi izmantoti arī "Balenciaga" un "Victoria Beckham" modes namos. Savidžas izšūtie apģērbi parādījušies arī filmās par Hariju Poteru un aģentu 007.

Hercogienes Katrīnas kāzu kleita ekspertu un arī tautas aptaujās atzīta par visskaistāko karalisko kleitu pēdējo 100 gadu laikā.

Kā zināms, princis Viljams ar Keitu Midltoni precējās 2011. gadā, bet princis Harijs aktrisi Meganu Mārklu par sievu apņēma 2018. gadā.