Natāliju Tumševicu-Ērgli pārsteidz nosodījums, ko saņem viņas rīkotā 'Rīgas balle'

View this post on Instagram

✅In life I prefer to do more and to talk less, not even talking about criticizing others...Thanks to everyone that is with me and on the same page with me. 💌 Thank you for your sincerity, messages, calls.. Please don’t worry! I will be OK 🙏🏻💋 Only together - we can make this world a better place! I love you all! ❤️ As an ancient proverb says “The dogs may bark, but the caravan moves on”! Health, piece and good honest people around you, dear Friends❤️❤️❤️ ✅ Dzīvē es labprātāk daru vairāk un saku mazāk, pat nerunājot par citu cilvēku kritizēšanu ... Paldies visiem, kas ir ar mani 💌 Paldies par sirsnību, īsziņām, zvaniem ... Neuztraucaties! Ar mani viss būs kārtībā 🙏🏻💋 Tikai kopā - mēs varam padarīt šo pasauli labāku! Es Jūs visus mīlu! ❤️ Kā saka vecais sakāmvārds: “Suņi rej, bet karavāna iet tālāk”! Stipru veselību un lai apkārt ir tikai labi un godīgi cilvēki, dārgie Draugi❤️❤️❤️ ✅ В жизни я предпочитаю делать больше и говорить меньше, даже не говоря о критике в отношении других людей... Спасибо всем, кто со мной 💌 Спасибо за искренность, сообщения, звонки ... Не волнуйтесь! Со мной все будет хорошо 🙏🏻💋 Только вместе - мы сможем сделать этот мир лучше! Я люблю всех вас! ❤️ Как гласит старинная пословица: «Собаки лаят, а караван идет»! Здоровья и хороших и честных людей рядом, дорогие Друзья❤️❤️❤️

A post shared by Nataly Tumsevica (@natalytumsevica) on Oct 28, 2020 at 5:10am PDT