Natāliju Tumševicu-Ērgli pārsteidz nosodījums, ko saņem viņas rīkotā 'Rīgas balle'

10.oktobrī Melngalvju namā notika piektā "Rīgas balle", ko balles patrones Natālija Tumševica-Ērgle sauc par veiksmīgi izdevušos, tomēr ir neizpratnē par sabiedrībā valdošo nosodījumu.

Balles organizatore portālu "Delfi" informē: "Mēs esam mazliet apmulsuši par to, ka līdztekus pozitīvām atsauksmēm un augsta novērtējuma no viesiem, debitantiem un māksliniekiem, no dažiem sabiedrības pārstāvjiem saņēmām kritiskus aizrādījumus saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Vēlreiz uzsvēršu, ka pēc pasākuma nav fiksēts neviens inficēšanās gadījums, un tobrīd atbilstoši normatīvajiem aktiem slēgtā telpā varēja atrasties daudz vairāk cilvēku. Prasība par obligātu masku valkāšanu stājās spēkā vēlāk.

Un vēlētos atgādināt, ka mūsu valstī darbojas teātri, kuri laiku pa laikam tiek aizvērti Covid-19 uzliesmojumu dēļ, taču sabiedrība aktierus atbalsta, nevis nosoda. Šādā laikā tieši savstarpējs atbalsts un savstarpēja cieņa palīdzēs mūsu valstī saglabāt stabilitāti. Novēlu, lai visiem laba veselība un līdzās ir krietni un godīgi ļaudis," skaidro "Rīgas balles" organizatore.

"Rīgas balles" viens no aspektiem ir labdarība, kas notiek sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu. Tumševica-Ērgle īpaši uzsver ļoti augsto labdarības akcijas sagatavošanas līmeni un veiksmīgos rezultātus.

Šogad visi labdarības akcijā iegūtie līdzekļi tika novirzīti, lai atbalstītu divas meitenes ar dažādiem likteņiem. Talantīgā saksofoniste Zane Medvede, konkursa "Talants Latvijai" laureāte, ieguva profesionālu, sava talanta cienīgu mūzikas instrumentu. Savukārt astoņpadsmitgadīgajai Darjai Jegorovai, invalīdei no bērnu nama, kura no pērlītēm rada glezniņas un ikonas, savākta summa daļējam sociālā dzīvokļa remontam un labiekārtošanai.

"Mēs daudz strādājām un esam ļoti priecīgi, ka šajā sarežģītajā gadā jubilejas "Rīgas balle" notika. Projekts tika gatavots ekstrēmos apstākļos, milzīga uzmanība tika veltīta visu dalībnieku drošībai. Un rezultāti bija iedvesmojoši: pārvarot visas grūtības, mūsu komandai izdevās visaugstākā līmeņa pasākums," uzskata pasākuma rīkotāja. Viņa teic, ka foto un video reportāžas no "Rīgas balles" ir publicētas Šveices, Monako, AAE, Igaunijas informatīvajos portālos, un popularizēt Latviju ārvalstīs esot viens no "Rīgas balles" uzdevumiem.

"Delfi" jau vēstīja, ka mūzikas producents Juris Millers vērsies Valsts policijā ar iesniegumu izvērtēt faktu, ka "Rīgas balle" tomēr notika, neraugoties uz to, ka dienu iepriekš tika atcelti citi lieli pasākumi, tostarp Rīgas maratons. Pārmetumus Tumševicas-Ērgles virzienā publiski raidījusi arī uzņēmēja Svetlana Loeva, kura arīdzan rīko labdarības pasākumus "Martas balle".