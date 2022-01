Negantas mammas, naida vēstules – Dvinska par aiziešanu no 'Māmiņu kluba'

Piecas sezonas vadījusi populāro raidījumu "Māmiņu klubs", influencere Rūta Dvinska šo stafeti atdevusi citās rokās un pati tagad lasa TV3 laika ziņas. Intervijā žurnālam "Ieva" viņa skaidro apstākļu kopumu, kas lika atvadīties no "Māmiņu kluba".

32 gadus vecā Dvinska pati ir divu meitu māmiņa un raidījuma vadīšanu vairāku gadu garumā izbaudījusi, taču tad sabijusies no stagnācijas, baidījusies palikt ar "uz pieres uztetovētu "Māmiņu kluba" vadītāja".

Žurnālam "Ieva" viņa teic, ka šis raidījums jāvada cilvēkam ar dzirkstošām acīm, kas līdz kaulam ieguldās saturā, taču tas nav bijis viņas gadījums, tāpēc pērnajā vasarā Dvinska nolēma nodarbošanos mainīt.

"Negribu slēpt un liegties – jā, šis konkrētais raidījums tā vadītājai un sejai nozīmē vairāk ierobežojumu, nekā ilgtermiņa ieguvumu," skaidro Dvinska.

Kā vēl vienu sarežģītu aspektu, ar kuru bijis grūti sadzīvot, viņa min mammu vidi, tostarp sociālajos tīklos – daudzas mātes neesot nekādas puķītes, rozītes. Uzsverot to, ka mammas dara viskolosālāko darbu – audzina bērnus –, daudzās iekšā esot arī negants naids un savstarpēja sacensība. "Man tāds komunikācijas veids nav saprotams," viņa piebilst.

Gadu gaitā viņas sekotāju skaits "Instagram" vietnē pieaudzis līdz 27 tūkstošiem. Dvinska saņēmusi daudz niknu vēstuļu no māmiņām. "Bērnkopībā un mammu lietās katrai ir savas nebūšanas. Jābūt mazliet infantilam, lai, no malas skatoties uz kādu mammu, domātu – viņai gan viss ir skaisti un perfekti. Domāju, ka mūsdienās visi saprotam, ka tas tā nav, lai ko rādām uz ārpusi. Mammas to visu izsāp un risina atšķirīgi, un viens no veidiem, ko bieži novēroju, ir gribēt, lai arī citiem ir tikpat čābīgi kā tev," uzskata viņa.

Dvinska "Ievai" arīdzan min teorētisku piemēru: "Ja mans bērns kaut kur publiski parādīsies, teiksim, ar "Kāruma" sieriņu rokās, man linča tiesa garantēta!"

Visbeidzot cilvēki viņu uztvēruši nevis kā vienkārši raidījuma vadītāju, bet kā vecāku izglītotāju: "Es nekad nerisinu konfliktus internetā, bet tad man gribas kliegt! Hei, jūs saprotat? Es daru savu darbu – vadu raidījumu, man nav nekādu tiesību nevienu izglītot! Tam ir eksperti. Esmu piedzīvojusi rūgtus brīžus, kuru nebūtu, ja tajā laikā es nebūtu bijusi "Māmiņu kluba" vadītāja," šī rūpala pamešanas iemeslus min Dvinska.

"Delfi" jau vēstīja, ka no janvāra vidus populāro raidījumu vada divas citas sievietes – jaunā māmiņa Kristīne Beitika un attiecību speciāliste Līva Purava.