Neraugoties uz laulības krahu, Gobzems laiku pavada ar sievu

Neraugoties uz laulības krahu, politiķis Aldis Gobzems ("Likums un kārtība") pavasarīgajā sestdienā no Baltezera ieradies galvaspilsētā, kur pavadījis laiku kopā ar ģimeni.

Gobzems pie saviem sekotājiem vērsies ar privāta rakstura informāciju: viņš skaidro, ka, neraugoties uz satricinājumu, ko izraisījis fakts par viņa un Kristas Gobzemas laulības izjukšanu, viņš ar sevi strādājot ik dienas, un tas nozīmē saglabāt labas attiecības, nevis krāt sevī naidu.

Sestdien politiķis no savas ārpilsētas rezidences ieradies Rīgā, kur pavasarīgajā brīvdienā laiku pavadījis kopā ar aizejošo sieviņu un abu bērniem.

"Mēs ar Akselu iepaliekam, kamēr meitenes skūtero. Bildes uzdevums ir pastāstīt, ka esmu pret jebkādu naidu, kašķi, trauku plēšanu un vai dalīšanu. Cieņa un pateicība, mīlestība un spēja būt gudrākiem. Tas ir ļoti būtiski dzīvē. Un to katram ir jāiemācās. Es to esmu mācījies daudzu gadus. Kā advokāts esmu redzējis tik daudz naidīgus cilvēkus, kuri dala skapjus vai naidā burtiski trīc. Kā politiķis esmu to redzējis tikpat. Un arī šīs manas dzīves pieredzes ir mācījušas būt vīrietim. Vīrietim vienmēr jāprot stāvēt pāri visiem dzīves satricinājumiem. Man vismaz tā šķiet pareizi. Tas ir tāds nebeidzams ceļš. Vienkārši vecumā gribas būt baigi viedam. Tas prasa strādāt ar sevi ik dienas," pauž politiķis.

"Delfi" jau vēstīja, ka Aldis Gobzems paziņojis: viņa sešus gadus ilgajai laulībai pienācis gals. Izdevums "Kas Jauns" noskaidroja, ka Krista Gobzema jau laiciņu pirms vīra publiskā paziņojuma izvākusies no nama Baltezerā un šobrīd ar abiem bērniem mitinoties daudzdzīvokļu namā kādā Rīgas mikrorajonā.

Gobzems ar Kristu apprecējās 2015. gadā, pārim ir meita Adriana un dēls Aksels.