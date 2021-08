Neuzticīgais Tarzāns ar krievu dīvu Koroļovu svin laulības 18. gadadienu

Pārdzīvojuši skaļu seksskandālu, Tarzāns un Nataša Koroļova lustējas kāzu gadadienā, liecina popzvaigznes ieraksti "Instagram" platformā.

Apritējis jau gads, kopš Krievijas šovbiznesu satricināja skaļš seksskandāls: toreiz gaismā nāca striptīzdejotāja Sergejs Gluško (saukts par Tarzānu) neuzticība sievai, Krievijas estrādes dīvai Natašai Koroļovai. Pārdzīvojuši šo grūto brīdi, pāris nu atzīmējuši astoņpadsmito gadskārtu savai savienībai. Kā jau ierasts, ievērojamais notikums sociālajos tīklos publiskots arī pāra fanu acīm.

Neuzticības skandāls ģimenē nav to izšķīris, turklāt Koroļova nemaz nebija apsvērusi aiziešanu no vīra. Gluži otrādi: viņa publiski pauda, ka piedod Tarzānam viņa vājumu, bet pret iesaistīto dāmu – jaunu aktrisi Anastasija Šuļženko, kura pavedināja šovmeni, to brīdi arī filmējot ar slēpto kameru, asi vērsusies.

Šuļženko gan apgalvoja, ka viņu romāns ildzis pusotru gadu, nevis bijis gadījuma sakars. Atzīstot sānsoli, Tarzāns publiski nopulgoja "neko nesasniegušo aktrisīti", kā arī lūdza piedošanu likumīgajai laulenei Koroļovai.

18. kāzu gadadienu pāris svinēja savas Piemaskavas mājas dārzā, kas bija rotāts ar baloniem un uzrakstu "love".

"Kupidons nekļūdījās, un tas ir ļoti jauki! Novēlu visiem mīlestību," pozējot starp baloniem, rakstīja dziedātāja. Viņa demonstrējusi arī gleznu, ko sievai uzdāvinājis Tarzāns – tajā redzama 49 gadus vecā Koroļova savā labākajā formā.