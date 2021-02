No vīra šķiras populārā plastikas ķirurģe Evija Rodke

Latvijā iecienītās plastiskās ķirurģijas meistares Evijas Rodkes laulībai ar biznesa partneri Māri Sproģi, visticamāk, pienācis gals, izpētījis žurnāls "Kas Jauns".

Izdevums vēsta, ka populārā daktere nu jau kādu laiku vairs nelieto dubultuzvārdu; līdz šim viņa bija pazīstama kā Evija Rodke-Sproģe, bet nu atkal ir Evija Rodke.

Tāpat "Kas Jauns" noskaidrojis, ka 26. janvārī izbeigts 2016. gadā noslēgtais laulības līgums par visas mantas šķirtību. Līgumā bija teikts, ka katrs laulātais patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, neatkarīgi no mantas ieguves veida un mantas veida, kā arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā.

Žurnāls secina, ka noslēgt laulības līgumu, bet pēc tam kopdzīves laikā to izbeigt, lai visa manta atkal būtu kopīga, nav ierasta prakse. Pāra laulība varētu būt galā, teikts "Kas Jauns" publikācijā.

Foto: Privātais arhīvs

Sociālajā tīklā "Facebook" Māris Sproģis atzīmējis 2013. gada 4. septembri kā dienu, kad pirmo reizi saticis Eviju. Abi apprecējās 2014. gadā, bet 2016. gadā pāris kopīgiem spēkiem izveidoja klīniku "Aestethica", kas sniedz plaša spektra estētiskās medicīnas un plastiskās ķirurģijas pakalpojumus.

Evija Rodke ir trīs jau pieaugušu bērnu māte, kas dzimuši laulībā ar sporta meistaru un vairākkārtēju čempionu vieglatlētikā Helmutu Rodki.