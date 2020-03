Noskaties: Sipeniece dokumentē katru karantīnā aizvadīto dienu

View this post on Instagram

3.diena!Vakar un aizvakar man un Hermīnei Gatis mācīja zoli♠️♥️♦️♣️,nu pagaidām bezcers,Duraki daudz interesantāki!Viena lieta man tur gan patīk,Dūži ir svarīgi,bet ar parastajiem var punktus pelnīt(lika aizdomāties).Labi,nemetam vēl plinti krūmos.Mīļie, labie vīra vecāki tur rūpi par mūsu leduskapi tā,ja tā turpināsies vajadzēs vēl vienu pirkt.Draugi atved puķes dārzam🌺,nu pelargonijas-tās tak tagad īstais laiks likt podos.Sazinos regulāri ar amerikāņu pašizolēto draudzeni un viņas kuplo saimi🇺🇸 Ņujorkā,tiem nebijis gadījums-tualetes papīrs beidzies,nu nav un viss(panika arī tur )Sākuši ar aizdomām uz avīzēm skatīties,nu ta jaunums! Zvanīja mīļais brālis(tas,kurš bērnībā mani regulāri iekaustīja,bet neļāva citiem to darīt😏)un riktīgi ieteica atpūsties,tad Patmalniece sasmīdināja,radiokolēģīts Romis sapurināja un tā nejauši izmeta,ka kaut kas viņam pietrūkst,tad mamma,māsa... Draugi bez gala piedāvā pāri žogam pārlikt visu,ko sirds iekāro(varbūt sākt gribēt melnos ikrus?🤣),nu tagad ķeros klāt manu mīļo radio kolēģu dāvinātajam plašu atskaņotājam(instruksiju no YouTube atsūtīja arī pašizolētais kolēģis). Pāri visam sūtu konkrētiem rīcības cilvēkiem spēku💪,kā arī visiem visiem veselību un labu prātu🌞!

