Lai gan Ziemassvētki jau sen aiz kalniem, daži sliņķi, iespējams, vēl nav atbrīvojušies no svētku eglītes, tāpēc portāla "Delfi" sociālo tīklu komanda raidījuma "Otrs grāvis" ietvaros apkopojusi vairākus radošos veidus, kā tikt vaļā no nevēlamā kociņa.

Ik gadu pirms un jo īpaši pēc svētkiem sabiedrībā diskutē par eglītēm. Kamēr vieni šausminās par tradīciju nest mājās zāģētu kociņu, tāpēc priekšroku dod mākslīgajai eglei vai kā citādi radoši izpaužas ar rotājumiem, citi savukārt netiek gudri, ko ar atribūtiku darīt pēc svinībām.

Lai gan egles izmešana pa logu zināmās aprindās joprojām ir iecienīts veids, kā atbrīvoties no svētku pierādījumiem, raidījuma "Otrs grāvis" radošā komanda aicina ļaudis nebaidīties arī no drosmīgākām metodēm.

Tā, piemēram, viens no veidiem, kā tikt vaļā no egles, ir to vienkārši noindēt. Tāpat arī peļama nav doma inscenēt pārdozēšanu vai arī koku noslīcināt.

