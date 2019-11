Pa atslēgas caurumu: kas notiek šova 'X Faktors' aizkulisēs

Svētdien, 17. novembrī, kanālā TV3 tika aizvadīta šova "X Faktors" trešā tiešraide, kurā par skatītāju un žūrijas simpātijām sacentās desmit daudzsološi jaunie izpildītāji. Diviem no viņiem – duetam "The Gardens" un grupai "Limonāde" – no TV projekta nācās izstāties.

Arī šova trešās sezonas tiešraides tiek filmētas Rīgas kinostudijā, kur mēģinājumi svētdienas vakara iznācienam norisinās visas dienas garumā.

Dalībnieki ne tika atkārto soļus, ievingrina balsis un iemēģina lielo skatuvi, bet arī ģērbjas, pošas un frizējas. Par to, lai visi censoņi izskatītos satriecoši, rūpējas vesela frizieru, stilistu un grimētāju komanda, un "Delfi Izklaide" piedāvā nelielu ieskatu aizskatuvē.

Atgādinām, ka šajā svētdienā, 24. novembrī, par uzvaru cīnīsies vairs tikai astoņi pretendenti. Šovā gaidāmi arī trīs pārsteiguma viesi.