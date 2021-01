Pamelas Andersones jaunais vīrs dzīvo dubultu dzīvi, apgalvo viņa bijusī

Nešķīstas detaļas atklājušās par seksa ikonas Pamelas Andersones pēc skaita piekto vīru – izrādās, viņš ilgāku laiku dzīvojis dubultu dzīvi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

53 gadus vecā skaistule šonedēļ paziņoja, ka Ziemassvētkos apprecējusies. Viņai tās bija sestās kāzas un piektais vīrs. Par skaistuli 13 gadus jaunākais Dens Heihērsts ir Andersones miesassargs, un abu romāns aizsācies pandēmijas laikā šogad.

Tagad atklājies, ka pār Andersones jauno laulību gulst skandāla ēna, proti, Heihērsta bijusī dzīvesbiedre Kerija (42) publiski komentējusi, kā tad īsti sākušās viņas vīra un skaistules attiecības. Izrādās, abi romantiski aizrāvušies, lai gan Heihērstam bija sava ģimene. Tādējādi Andersone skaitās atvīlusi mīļoto.

Heihērsts nebija no attiecībām brīvs vīrietis brīdī, kad aizrāvies ar deviņdesmito gadu skaistuli, pie kuras strādājis, ziņo medijs "New York Post". Viņu un Keriju vienojušas ģimenes saites, tostarp rūpes par trim bērniem – diviem Dena un vienu pašas. Kerija audzinājusi Heihērsta divus bērnus no iepriekšējām attiecībām. Lai gan attiecības nebija noformētas juridiski, Dens un Kerija bija kopā piecus gadus.

Par to, ka viņas mīļotais apprecējis Andersoni, pie kuras strādā, Kerija uzzinājusi no ziņām internetā, taču par to, ka viņam ir attiecības ar zvaigzni, sieviete zinājusi. Jau vasarā Dens esot pateicis, ka pārceļas pie Pamelas. Un atpakaļ tā arī neatgriezās.

Pieviltā sieviete publiski paudusi, ka Heihērsts arīdzan melo par savu nodarbošanos, proti, viņš nemaz neesot Andersones miesassargs, bet gan vienkārši remontstrādnieks. Vismaz pati Keriju viņu iepazinusi tieši tādā statusā. Kerija paudusi, ka neredz jaunajam pārim ilgstošu attiecību perspektīvu.

Jau vēstījām, ka Andersone un Heihērsts īpaši satuvinājusi pandēmijas laika kopābūšana, jo "piespiedu" kopdzīve likusi sadraudzēties, kas vainagojās ar lēmumu attiecības noformēt juridiski.

Atsevišķi tabloīdi ziņo, ka šīs laulības Andersonei ir piektās, bet citi – ka tomēr sestās. Lieta tāda, ka viņas iepriekšējā laulība ar producentu Džonu Petersu ilga tikai nieka 12 dienas, līdz tika šķirta. Pati Pamela vēlāk teikusi, ka patiesībā juridiski laulības fakts nemaz neesot ticis fiksēts.

Pamelas Andersones precību skaits ir seši, bet vīru kopskaits – pieci, jo ar producentu Riku Solomonu (trešo vīru) viņa precējās divreiz. Pirms tam Pamela bija precējusies ar mūziķiem Tomiju Lī un Kidroku, tad sekoja Solomons un pēc viņa traģikomiski īsā kopābūšana ar Džonu Petersu.