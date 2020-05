Par bargu naudu izsolē pārdota 258 gadus veca konjaka pudele, turklāt pilna

Pudele ar retu 258 gadus vecu franču konjaku ir pārdota izsolē par 118 580 britu mārciņām (131 881 eiro), ceturtdien sociālajā tīklā "Twitter" paziņoja izsoļu nams "Sotheby's".

Ir saglabājušās tikai trīs pudeles ar reto dzērienu "Gautier Cognac 1762". Pārdotā pudele ar vienu no vecākajiem konjakiem pasaulē ir arī vecākā konjaka pudele, kas pārdota izsolē.

Pudele paaudzēm ilgi bija glabājusies neskarta ģimenes pagrabā, turklāt ir saglabājušās arī tai pievienotās oriģinālās etiķetes.

Franču firmas "Maison Gautier" (Gotjē nams) izlaistā pudele ir pazīstama kā "Lielais brālis" ("Grand Frere"), jo tā ir lielākā no minētajām trim pudelēm un pēdējā, kas pārdota.

Šīs pudeles ''mazā māsa'' (''petite soeur'') ir apskatāma Gotjē muzejā Francijas dienvidrietumu pilsētā Egrā, savukārt "mazais brālis" ("petite frere") tika pārdots izsolē Ņujorkā 2014.gadā.

"Sotheby's" stipro dzērienu speciālists Džonijs Fauls sacīja, ka šī pudele "pārsniedz stipro dzērienu kolekcionēšanas pasauli", un atzīmēja, ka Gotjē nama konjaks "ir pazīstams un cienīts visā pasaulē".

Fauls pirms tam pastāstīja Lielbritānijas ziņu aģentūrai PA, ka šis konjaks noteikti vēl garšo labi un ir "saglabājis savu raksturu".

"Mēs varam pieņemt, ka alkohola līmenis tajā ir diezgan augsts, un tas ir darbojies kā konservants simtiem gadu," teica Fauls.

