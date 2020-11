Par 'Mis ASV' kronēta tumšādaina skaistule no Misisipi

Skaistumkonkursā "Miss USA 2020" triumfējusi 22 gadus vecā Asja Branča, kura pārstāvēja Misisipi štatu un atzīta par uzvarētāju 51 dāmas konkurencē.

Lai gan parasti konkurss "Mis ASV" norit pavasaros, šogad Covid-19 pandēmijas dēļ tas aizvadīts tikai nupat. Sarīkojums notika Memfisā, Tenesī štatā, un tajā par visdaiļāko amerikānieti tika atzīta Asja Branča, kura iepriekš kļuva par vēsturiski pirmo tumšādaino dāmu, kas uzvarējusi lokālajā Misisipi štata atlasē.

Branča pārstāvēs ASV arī starptautiskajā "Mis Visums" konkursā, bet šobrīd viņa grasās pārcelties uz Ņujorku, lai pildītu savus "Mis ASV" skaistumkaralienes pienākumus.

Medijs "New York Post" vēsta, ka 22 gadus vecā studente un savas kosmētikas līnijas īpašniece Asja Branča nāk no daudzbērnu ģimenes, viņa ir viena no jaunākajām astoņu bērnu saimē. Daiļavas tēvs ir pensionēts militārists, bet māte – skolotāja palīgs.

Jauniete savu bērnību sauc par "lielisku", taču tajā ir arī tumši momenti, proti, kad Asjai bija desmit gadu, viņas tēvs tika arestēts par bruņotu laupīšanu un notiesāts uz vairākiem gadiem ieslodzījumā. Tēva aizturēšanu meitene redzējusi no mašīnas loga un teic: "Todien mūsu dzīve mainījās uz visiem laikiem".

Tā kā ģimenes apgādnieks atradās ieslodzījumā, banka Branču ģimenei atņēma māju, turklāt viņai nācies saskarties ar apkārtējo neiecietību, kad viņi uzzinājuši, ka tēvs ir cietumnieks. "Tas bija kritisks posms manā dzīvē, kas mani ļoti mainīja. Man bija kauns par to," teic Asja, kura šobrīd cenšas palīdzēt citiem afroamerikāņu bērniem, kuru vecāki atrodas cietumā.

"The Daily Beast" atzīmē, ka kronētā skaistule iestājas par krimināltiesību reformu valstī. Viņasprāt, šaujamieroču pieejamību jebkuram ASV pilsonim nevajadzētu aizliegt, taču cilvēki būtu jāizglīto par drošu to pielietošanu. "Kā cilvēks, kas uzaudzis mājā ar ieročiem, es jau agrā bērnībā iemācījos, kā droši pielādēt un šaut. Domāju, ka ir svarīgi, lai mēs neaizliedzam ieročus, jo cilvēki jebkurā gadījumā izdomās citus veidus, kā pie tiem tikt," par valstī aktuālo jautājumu spriež Branča. Vienlaikus viņa uzskata, ka turēt mājās ieroci drīkst tikai tāds cilvēks, kas izgājis apmācības un testus.

Zīmīgi, ka Asja Branča iepriekš vairākkārt tikusies ar pašreizējo ASV prezidentu Donaldu Trampu. 2018. gadā viņa bija viena no apaļā galda diskusijas dalībniecēm, kurā sprieda par krimināltiesību reformu. Tāpat jauniete jau kā "Mis Misisipi" dziedāja himnu Trampa vēlēšanu kampaņā, kad viņš aģitēja šajā štatā, atzīmēja šo faktu "Instagram" platformā un sauca to par "lielu godu".

Skaistumkonkursā vaicāta, vai arī šobrīd viņas simpātijas pieder Donaldam Trampam, Asja Branča lika noprast, ka vairs pilnībā neatbalsta Trampa administrācijas veidoto politiku. "Mēs esam zaudējuši ticību valsts sistēmām – sākot no plašsaziņas līdzekļiem, beidzot ar biznesu un mūsu valdību," konkursā teica Branča.

"New York Post" atzīmē, ka pērn skaistumkonkursu industrijā bija izveidojusies līdz šim nebijusi situācija, proti, pagājušajā gadā gan "Miss Universe", gan "Miss USA", gan "Miss Teen USA" uzvaras laurus plūkušas tumšādainās skaistules.