Par noteikumu pārkāpšanu no Dzelzīša mīlas šova 'izlido' 47 gadus vecā Santa

Televīzijas Go3 šova "Randiņš ar Dzelzīti" 6. sērija bija pēdējā blogerei un sociālo tīklu mārketinga pazinējai Santai Lasmanei, kura tika aizsūtīta mājās par noteikumu pārkāpšanu. Bet vēl vienai dāmai – Evijai –šovs beidzās ierastās izbalsošanas dēļ.

Šova noteikumi paredz, ka tā galvenais varonis, Dailes teātra aktieris Lauris Dzelzītis neredz dalībnieču sejas – tās ir paslēptas aiz maskām, un šova noteikumi paredz, ka dāmas nedrīkst maskas noņemt, jo Dzelzītim esot jāizvēlas ar sirdi, nevis acīm.

Taču raidījumā jaunākajā sērijā viena no dalībniecēm – 47 gadus vecā Santa – privātā sarunā ar aktieri masku tomēr noņēma. Tincinot Dzelzīti par to, kādu motīvu dēļ viņš vispār pieteicies šovam, Santa pakļāvās provokācijai, kad Lauris atļāva viņai masku noņemt, jo "no nama visi jau ir prom".

Tas nepalika nepamanīts – telpā ievietotā slēptā kamera visu fiksēja, un vēlāk šova vadītājs, Dzelzīša tuvākais draugs Lauris Subatnieks pavēstīja: par noteikumu pārkāpšanu Santai šovs ir beidzies. Izlingotā Santa pauda rūgtumu par šādu provokāciju no Dzelzīša puses: "Gribētos saprast, kāpēc viņš tā izdarīja..." Sieviete namu Ragaciemā pameta ar asarām acīs.

Foto: Publicitātes foto

Bet tradicionālās izbalsošanas rezultātā mājās devās arī 37 gadus vecā kāzu salona īpašniece Evija Višņevska. Lauris un Evija atvadoties viens otram novēlēja veiksmi.

Foto: Publicitātes foto

Šovā palikušas nu jau tikai četras dāmas – Linda, Līga, Doloresa un Elīna. "Randiņš ar Dzelzīti" skatāms straumēšanas platformā Go3, un jauna sērija tiek publiskota katru piektdienu.