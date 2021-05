Par paviršu 'influencēšanu' ar 1500 eiro sodīta dziedātāja Adriana Miglāne

TV šova "X Faktors" pirmās sezonas fināliste Adriana Miglāne saņēmusi sodu par reklāmas sadarbību nenorādīšanu "Instagram" platformā.

21 gadu vecā dziedātāja Adriana Miglāne publiski sūkstījusies par viņai piespriesto sodu – Miglāne saņēmusi prasību no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) samaksāt prāvu sodu par pārkāpumiem influenceru mārketingā. Kā "Instagram" īsajos video skaidro pati dziedātāja, viņa sodīta par "haštagu" nelietošanu, publiskojot instagrama vēstījumus, kas tapuši sadarbības formā jeb kā reklāma.

"Man ļoti, ļoti sāp sirds, jo šodien saņēmu vēstuli, kur man ir uzlikts sods tūkstoša apmērā par manām instagrama bildēm, precīzāk, par sadarbībām, par poustiem, kur es nebiju norādījusi vienu haštagu vai "apmaksāta sadarbība". Par to man valsts uzlika sodu. Es kaut kā nomaksāšu viņu," skaidro jauniete.

Viņa piebilst: sirds sāpot par to, ka esot tik daudz negodīguma un tik daudz cilvēku, kuri nemaksā nodokļus, bet viņa visu to darot. Nodokļus Miglāne esot maksājusi no tīras sirds. "Un te PTAC man uzbrūk! Man ir 21 gads, un man ir jāsamaksā tāda summa! Par ko? Kāpēc tā?" neizpratnē ir dziedātāja. Viņa gan mēģina notikušo traktēt kā mācību sev un aicina citus influencerus sekot līdzi tam, kas un kā tiek publiskots sociālajos tīklos. "Mūs redz visur, mums nemitīgi seko līdzi," skaidro Miglāne un apelē pie viņai sodu uzlikušā cilvēka sirdsapziņas, sak, kā diez jūtas pats sodītājs. "Briesmīgi, ka par instagrama bildēm man uzliek tādu sodu," pukojas jaunā māksliniece. Uz "Delfi" uzdotajiem jautājumiem par to, vai viņa tikusi iepriekš brīdināta par iespējamo sodu, Miglāne nav atbildējusi.

PTAC portālam "Delfi" apstiprina, ka Miglānei piemērots sods 1500 eiro apmērā. Centrā apliecina, ka ar Miglāni iepriekš komunicēts, un vienā gadījumā viņa arī atsaukusies sarakstē instagramā.

Influenceru attiecību eksperts, uzņēmuma "BSMS" mārketinga nodaļas direktors Deniss Ševeļovs pauž izbrīnu, ka Miglāne, kurai instagramā ir 80 000 sekotāju, nav zinājusi par iespējamo sodu. "Pirmkārt, paši reklāmdevēji un aģentūras vienmēr informē, ka reklāmai jābūt skaidri norādītai. Tāpat jau 2019. gadā ar darbības vadlīnijām nāca klajā PTAC. Visi industrijas dalībnieki par to ir informēti! Man ļoti grūti pateikt, kā var būt tik neinformēts cilvēks, īpaši tik liela influencere kā Miglāne, kurai reklāmas sadarbības ir jau četrus gadus. Influencera statuss uzliek atbildību gan ētiskā līmenī, gan likumdošanas plānā," spriež Ševeļovs.

Eksperts arīdzan norāda, ka privātās sarunās ar satura veidotājiem viņam zināms: vairāki influenceri saņēmuši brīdinājumus par pārkāpumiem, bet pie reāla soda no viņam zināmajiem influenceriem neviens neesot ticis. "PTAC vienmēr skaidrojis, kas nav labi un kā vajadzētu to labot," zina teikt Ševeļovs.

Deniss Ševeļovs savā maģistra darbā pētījis satura veidotāju attiecības ar viņu sekotājiem. Viņš atzīmē: dažkārt influenceri nenorāda, ka saturs ir sadarbība, jo baidās no sekotāju atbiruma.

PTAC mājaslapā vēstīts, ka satura veidotājiem (jeb influenceriem) ir jāievēro prasības, kas attiecas uz preču un pakalpojumu reklamēšanu vai tai pielīdzināmu saziņu. Influenceriem jāsniedz skaidra un uzskatāma norāde par saziņas komerciālo raksturu, piemēram, izmantojot atsauces norādi: #reklāma, #apmaksāts, #sponsorēts, #apmaksātareklāma, #paidpartnership, #ad vai tml.