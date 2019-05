Pasaulslavenais zīmols 'Prada' atsakās no kažokādām

Pasaulslavenais luksusa zīmols “Prada” trešdien paziņojis, ka, sākot jau ar 2020. gada pavasara/vasaras sieviešu kolekciju, atteiksies no kažokādu izmantošanas savā dizainā un produkcijā.

Tādējādi uzņēmums pievienojas "Fur Free Alliance" (FFA) – apvienībai, kas iestājas pret dzīvnieku izmantošanu un nogalināšanu kažokādām. Tā sevi apvieno vairāk nekā 50 dzīvnieku aizsardzības organizācijas no 40 pasaules valstīm.

Esošās preces, kurās izmantota kažokāda, tiks pārdotas, kamēr vairs nebūs pieejamas noliktavā.

""Prada Group" apņemas īstenot inovācijas un sociālo atbildību, un mūsu atteikšanās no kažokādām, kas seko pozitīvam dialogam ar FFA, LAV un "The Humane Society of the United States", ir šīs iesaistīšanās turpinājums," atzina Miuča Prada. "Koncentrēšanās uz inovatīviem materiāliem kompānijai ļaus atklāt jaunas dizaina robežas, vienlaikus apmierinot pieprasījumu pēc ētiski ražotiem produktiem."

"FFA apsveic "Prada Group" ar atteikšanos no kažokādām," sacīja FFA priekšsēdētājs Jo Vindings. ""Prada Goup" ar saviem zīmoliem šobrīd pievienojas augošajam sarakstam ar uzņēmumiem, kas ņem vērā patērētāju attieksmi pret dzīvniekiem."

""Prada Group" lēmums atteikties no kažokādām ir likumsakarīgs un atbilst pieprasījumam no mūsdienīgiem patērētājiem. Cilvēki mūsdienās arvien vairāki izvēlas ilgtspējīgus produktus, kas ražoti respektējot vidi un dzīvniekus," norāda biedrības "Dzīvnieku brīvība" valdes locekle Katrīna Krīgere.

FFA programmu menedžere Brigita Ūle, sacīja: ""Prada Group" ir kompānija, kas ātri atteicās no kažokādām, kad izveidojām pozitīvu dialogu aptuveni pirms gada. "Fur Free Retailer" programma iekļauj sevī 1000 uzņēmumus, apliecinot, ka šī globālā kustība strauji attīstās, un ir maz ticams, ka kažokādas kādreiz atgriezīsies kā pieņemama tendence. Šī ir lieliska diena dzīvniekiem!"

Jau vēstīts, ka vairāki zīmoli paziņojuši par atteikšanos no kažokādām – tādu soli spērusi "Zara", kā arī vairāki vietējie uzņēmumi.