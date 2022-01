Pašmāju 'Boksa akadēmija' noslēdzas ar neizšķirtu

Sestdien, 15. janvārī, ar cīņām ringā noslēdzās pašmāju šovs “Boksa akadēmija”. Latvijas boksa spīdekļu Kaspara Kambalas un Kristapa Zuša komandu pārstāvji izcīnīja pa divām uzvarām, noslēdzot šovu ar draudzīgu neizšķirtu. Skatītājiem fināla laikā bija iespēja pieredzēt patiesas zaudējumu un uzvaru emocijas, negaidītus nokdaunus un sīvas cīņas.

Fināls iesākās ar pamatīgu enerģijas lādiņu - populārais pašmāju reperis Rolands Če izpildīja skaņdarbu "Riņķa deja". Vakara gaitā uzstājās arī kolorītā dziedātāja Būū, kura izpildīja dziesmu "Varavīksne". Pasākuma vadītāja pienākumus uzņēmās reperis un cīņu sporta entuziasts Deniss Stepanovs, savukārt asprātīgus viedokļus izteica kolorītā ekspertu komanda, kur šova vadītājam Raivim Vidzim un mūziķim Jānim Krīvēnam vakara gaitā pievienojās dažādi boksa eksperti. Fināla cīņas kanālā TV6 komentēja Jānis Eisaks, savukārt TV3+ Vladimirs Ivanovs un Romāns Dāboliņš

Cīņas sankcionēja un uzraudzīja Latvijas Boksa federācija. Tās sastāvēja no četriem divu minūšu raundiem, izņemot Māra un Igora sešu raundu dueli, jo abiem dalībniekiem ir lielāka pieredze boksā nekā pārējiem.

Ilgi gaidītais fināls iesākās ar negaidītu pavērsienu – šova fani vien translācijas laikā uzzināja par to, ka ringā veselības problēmu dēļ nedosies viens no spilgtākajiem šova dalībniekiem Ainis, kurš šovā atgriezās tikai pēdējās epizodes laikā, lai stātos pretī Dīnam, ar kuru viņš sparingoja jau šova pirmajā epizodē. Ainis ekspertiem atklāja, ka viņa vietā pret Dīnu Edvīnu Goršanovu ringā dosies Linards Gnatišens, kurš sociālajā tīklā "TikTok" ieguva popularitāti ar pseidonīmu "audzhudeels" un tieši popularitāte sociālajos tīklos viņam ļāva iekļūt finālā, neskatoties uz to, ka viņš nepiedalījās pat atlasē. Viņam ir pieredze sportā, īpaši džudo, līdz ar to savas izredzes viņš vērtēja augstu, apsolot, ka zaudējuma gadījumā izaicinās Dīnu uz cīņu pēc MMA noteikumiem.

Dīnam šova laikā izdevās noslīpēt savas boksēšanās prakses, savukārt Linardam pieredzes boksā nav un aizvadīti vien daži treniņi. Tas izpaudās jau pirmajā raundā, kas aizritēja Dīna zīmē. Arī turpmākajā cīņā viņa darbības bija pārliecinošākas, taču abi bokseri izturēja visus četrus raundus un pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma uzvaru izcīnīja Dīns, nopelnot pirmo panākumu Kristapa Zuša komandai.

Otrā cīņa bija paredzēta starp fitnesa treneri Arti Bulu un Nazaru, kurš šovam pievienojās vien sestajā epizodē. Taču arī pirms šīs cīņas skatītājus sagaidīja pārsteigums – Nazars paziņoja, ka savainojuma dēļ nevar piedalīties. Viņa vietā pretī atlētiskajam Artim tika sūtīts Ralfs Hmeļņickis, kurš šovu priekšlaicīgi atstāja veselības likstu dēļ, lai arī tika uzskatīts par vienu no šova labākajiem bokseriem. Cīņa iesākās visnotaļ līdzīgi, taču pirmā raunda noslēgumā Ralfs izrādīja lielāku agresivitāti, iedzenot pretinieku stūrī. Otrajā raundā Ralfs savu pārsvaru palielināja un viņam Arti izdevās nosūtīt nokdaunā. Ceturtajā raundā abi bokseri bija ļoti noguruši, taču Artim, pateicoties labākai fiziskajai sagatavei, izdevās pārņemt iniciatīvu. Ar to gan nebija pietiekami, jo uzvaru tiesneši piešķīra Ralfam.

Trešajā cīņā tikās divi atlētiski smagsvari – viens no Latvijas krosfita kustības līderiem Reinis Garkalns un mērķtiecīgais Mairis Tubulēvičs. Ja Reiņa galvenā priekšrocība ir viņa fiziskā kondīcija, tad Mairis šova laikā ir pierādījis, ka ir ļoti uzcītīgs un apgūst boksēšanas prasmes ar lielu entuziasmu, kā arī jau pirms dalības šovā ir iemēģinājis roku boksā. Cīņa iesākās līdzīgi un augstā tempā, abiem bokseriem demonstrējot labu fizisko sagatavotību. Arī nākamajā raundā Reinis pārsteidza ar savu aktivitāti, savukārt trešajā raundā Mairim izdevās izlīdzināt cīņas gaitu. Arī ceturtais raunds aizritēja dinamiskā tempā un līdz pat cīņas noslēgumam nevienam no bokseriem neizdevās iegūt pārliecinošu pārsvaru. Ar dalītu tiesnešu lēmumu uzvara tika piešķirta Reinim, kurš atnesa pirmo panākumu Kaspara Kambalas komandai.

Pirms izšķirošās cīņas rezultāts bija 2:1 Zuša komandas labā. Kā pēdējie ringā kāpa dalībnieki ar vislielāko pieredzi boksā, līdz ar to viņu cīņai tika noteikts sešu raundu garums. Sarkano jeb Zuša komandu pārstāvēja Māris Karstais, kurš jau kopš agras bērnības trenējies motokrosā, futbolā, kikboksā un boksā. Māris savulaik arī piedalījies vairākās cīņās, bet smagas traumas dēļ nācās profesionālo sportu pamest. Zilo jeb Kambalas komandu noslēdzošajā cīņā pārstāvēja Igors Trošins – mērķtiecīgs un ambiciozs uzņēmējs, kurš individuāli boksa prasmes apguva jau vairākus gadus pirms šova, līdz ar to par savām izredzēm fināla ir visnotaļ pārliecināts.

Kā jau tas bija gaidāms, abi bokseri cīņu uzsāka diezgan piesardzīgi, iepazīstot viens otra tehniku, bet nākamajos raundos Igoram izdevās pārņemt iniciatīvu. Piektajā raundā Mārim izdevās cīņas gaitu izlīdzināt un pamatīgi nogurdināt Igoru, līdz ar to spraigākie notikumi skatītājus sagaidīja izšķirošajā raundā. Noslēdzošo raundu, atdodot visus spēkus, abi bokseri aizvadīja visai līdzīgi, tomēr par uzvarētāju tik atzīts Igors Trošins, tādējādi izlīdzinot rezultātu starp abām komandām.