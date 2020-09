Pēc 14 gadiem ēterā beigas pienākušas Kardašjanu klana realitātes šovam

Pasaulslavenā modele un šovu zvaigzne Kima Kardašjana paziņojusi, ka turpmāk vairs netiks filmēts realitātes šovs "Keeping Up With The Kardashians".

Ilggadējais TV šovs par Kardašjanu kuplās ģimenes gaitām tuvojas beigām, vēsta raidsabiedrība BBC. To "ar smagu sirdi" paziņojusi tā lielākā zvaigzne Kima Kardašjana Vesta.

"Mēs kā ģimene esam nolēmuši atvadīties no Kardašjanu realitāte šova," teikts slavenās ģimenes paziņojumā sociālajos tīklos.

Šovs, kas bija skatāms teju 14 gadus izklaides TV kanālā "E!", par pasaules mēroga slavenībām padarīja Kimu, viņas māsas, brāļus, vecākus un citus radiniekus. Šova pēdējā sezona tiks pārraidīta 2021. gada sākumā, tālāk filmēšana vairs nenotiks.

"Esmu pateicīga visiem, kuri šo gadu garumā sekoja līdzi mūsu gaitām, atbalstīja mani un manu ģimeni. Šis šovs padarīja mūs par tiem, kas mēs esam, spēlēja lielu lomu mūsu karjeras veidošanā un uz mūžiem mainīja mūsu dzīves," pauž slavenā skaistule.

BBC atzīmē, ka lielākā daļa šīs ģimenes locekļu nebija pasaulē pazīstami, taču 2007. gadā sācies realitātes šovs par slavenībām padarīja visus Kardašjanu klana cilvēkus.

Piemēram, šajā video apkopoti vēsturiski brīži, kad klana sievietes uzzināja, ka ir stāvoklī. Šis klips šova "YouTube" kanālā skatīts gandrīz četrus miljonus reižu.