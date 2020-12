Pēc divu gadu laulības no vīra šķiras stiliste Indra Salceviča

Modes dizainere, stiliste un "body positive" Indra Salceviča šķiras no sava vīra Kaspara Bērziņa. Abi apprecējās 2018. gada izskaņā.

Izirusi Indras laulība ar kafijas pazinēju, baristu Kasparu Bērziņu. To, ka abi nolēmuši iet katrs savu ceļu, Salceviča vēstīja pagājušajā nedēļā "Instagram" platformā, vienlaikus privāto dzīvi nevēlējās komentēt.

Taču pirmdien modes blogere saziņā ar "Delfi' apliecināja: viņa un Kaspars Bērziņš oficiāli šķiras.

"Jā, es apliecinu, ka mēs patiesi izlēmām pārtraukt kopdzīvi un šķirt laulību. Gada nogalē būsim šķirti arī oficiāli. Turpinām komunicēt kā labi draugi," skaidro Salceviča.

Jāpiebilst, ka Indra un Kaspars jau kopš attiecību sākuma sociālajos tīklos dokumentējuši savas ikdienas gaitas, tostarp Kaspara aktīvu iesaistīšanos Indras dēlu Kārļa un Ernesta audzināšanā.

Pāris viens otru bija redzējuši jau iepriekš, taču pa īstam sadraudzējās populārajā iepazīšanās platformā "Tinder".

Iepriekš Salceviča intervijā žurnālam "OK!" pauda, ka "domāju, viņš noteikti ir vīrietis, ar kuru novecošu. Tik totāli esam uz viena viļņa. Tas nav rozā briļļu periods, esam pieauguši cilvēki ar skaidru redzējumu. Ne brīdi neesmu mēģinājusi izlikties par to, kas neesmu. Iepriekšējās attiecībās mēģināju pieskaņoties, tagad viss notiek organiski, no pusvārda," aizpērn vēstīja Indra.