Pie skatītājiem atgriežas Sipenieces stāvizrāde 'Vienreiz jau var'

Šovasar vairāku Latvijas pilsētu brīvdabas estrādēs, kā arī uz t/c "Domina Shopping" autostāvvietas jumta norisināsies TV un radio ētera personības Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādes "Vienreiz jau var".

"Pērn nosvinēju savus pirmos 50. Šis cipars man šausmīgs likās līdz brīdim, kamēr nesāku apmeklēt jubilejas ballītes nu gluži normāliem cilvēkiem – proti, brālim, māsai, vīram, draugiem. Tomēr tādas tremolo bungas iekšā jūtu gan! Tie ir tie mani gadi, kuri "tiem trakajiem zirgiem skrien līdz, un aizmirst, vai vakars vai rīts". Lai novadētos, citu mudināta, pašas intuīcijas vadīta, nolēmu nostāstīt tos stāstus nost, jo liktenis man bijis ļoti vēlīgs, ļaudams satikt tik daudzus trakoti interesantus cilvēkus," saka Baiba un piebilst: "Savā pirmajā stāvizrādē gribu dalīties ar saviem notikumiem, kuri, pateicoties ārkārtīgi vēlīgam liktenim, ar mani ir notikuši. Turklāt tie no manis nekur neiet prom, tāpēc nu šī būs tā reize, kad tas viss "nāks ārā"!"

"Amerikā šāda stila izrādes esmu redzējis gana daudz, savukārt Latvijā uz stāvizrādi biju pirmoreiz. Man izrāde ļoti patika, un pavadīju tiešām jauku vakaru. Noteikti iesaku šo izrādi noskatīties," pēc pirmizrādes atzina dziedātājs Lauris Reiniks.

Baibas Sipenieces-Gavares ilggadīga draudzene dziedātāja Olga Rajecka saka: "Katram cilvēkam ir savi stāsti par dzīvi. Jautājums – vai tu gribi tos kādam stāstīt, vai negribi. Ja tev piemīt humora izjūta, tu vari pastāstīt par savu dzīvi un to, kā tev ir gājis, iepriecinot un uzmundrinot citus. Turklāt ir labi, ka cilvēkus izdodas ar šiem stāstiem sasmīdināt, jo lielākajai daļai droši vien arī ir klājies līdzīgi, tikai viņi neuzdrošinās to pastāstīt citiem. Baiba to uzdrošinājās, un tas ir lieliski!"

Savukārt TV personība un pasākumu vadītājs Valters Krauze, kurš Baibu pazīst, kā pats saka, vairāk nekā trīsdesmit gadus, pauda: "Izrāde ir forša! Ja izsakās nedaudz tēlaini, mēs katrs dzīvē tos trakos laikus, kurus Baiba pieminēja, varam atrast gan savos studiju gados, gan jaunībā, vecāku ballēs... Tas ir lieliski, ka Baiba par to runā un ka mums par to ir asociācijas – manuprāt, tieši tas viņai izdevās ļoti labi. Un man šķiet, ka izrāde varētu patikt arī trīsdesmitgadniekiem un pat vēl jaunākiem."

"Vienreiz jau var" izrādes jūlijā, augustā un septembrī:

17.jūlijā plkst. 19.00 Rojas brīvdabas estrādē

22.jūlijā plkst. 19.00 Madonas estrādē

31.jūlijā plkst. 16.00 Ropažu muižas parkā

1.augustā plkst. 16.00 Strenčos, pludmalē pie Gaujas

6.augustā plkst. 19.00 Saulkrastu brīvdabas estrādē

13.augustā plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē

14.augustā plkst. 18.00 Saldus Kalnsētas parka estrādē

15.augustā plkst. 18.00 Cēsu pils parka estrādē

21.augustā plkst. 19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē

27.augustā plkst. 18.00 uz Domina Shopping jumta

28.augustā plkst. 18.00 uz Domina Shopping jumta

29.augustā plkst. 18.00 uz Domina Shopping jumta

2.septembrī plkst. 19.00 Jelgavas brīvdabas koncertzālē "Mītava"

3.septembrī plkst. 19.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē

Biļetes uz izrādēm var iegādāties "Biļešu Paradīzes tīklā.