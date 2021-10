Pikantēriju šovā 'Mīla kemperī' izbalso priekšnieku Edžu

Iepazīšanās un ceļojumu šovā "Mīla kemperī" kā otrais puisis tika izbalsots priekšnieks Edžus. Puisis neslēpj, ka šis negaidītais pavērsiens raisa divējādas sajūtas – no vienas puses esot forši atgriezties ierastajā ikdienā, bet no otras – tomēr būtu gribējies turpināt izklaides kopā ar pārējiem.

"Noteikti atcerēšos piedzīvojumus un vakaru tusiņus, jaunu cilvēku iepazīšanu. Nav tā, ka esmu baigais tusētājs, bet paballēties patīk," uz jautājumu par to, vai nebija dīvaini, ka līdz ar puisi šovā otro pusīti meklēja arī viņa bijusī, baikere Elīna, Edžus atbildēja, ka sen jau abu starpā viss ir izrunāts un beidzies. Edžus atklāja, ka no visām kempera meitenēm viņam vislabāk pie sirds gājusi juriste Elīza.

Puisis neatmet cerības atrast savu īsto un vienīgo, jo joprojām tic mīlestībai. "Tā pastāv. Jautājums ir par to, kad viņa atnāk. Es sev blakus redzu meiteni, kas ir patstāvīga, uzņēmīga, skaista un sirsnīga. Man patīk daiļā dzimuma pārstāves, kuras ir īsākas par mani. Slaidas. Skaistām acīm un skaistu smaidu. Skaistu dibenu. Krūšu izmēram nav nozīmes, jo mūsdienās to palielināšana jau neko daudz nemaksā. Es gan negribētu tikties ar tādu, kurai ir zēngalviņa, matiem jābūt pāri plecam," savas vēlmes atklāj Edžus.