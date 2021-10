Pikantēriju šovā pirmā bučojas skandalozo slavu guvusī Alise Haijima

Jau iepazīšanās šova "Mīla kemperī" pašā sākumā skatītāji ievēroja, ka starp Alisi un Rūdolfu ir izveidojušās simpātijas. Ceļojuma laikā tās tikai auga – pārējie dalībnieki bija liecinieki tam, ka abi nepārtraukti mīlinās, staigā sadevušies rociņās un velta viens otram ilgpilnus skatienus, taču neskūpstās. Nu tas noticis.

Pāris no tā sākotnēji ilgi atturējās, jo Rūdolfs gribēja, lai pirmais skūpsts ar Alisi ir ļoti īpašs, bet beigu beigās viņi tomēr nespēja pretoties savām vēlmēm un tika nofilmēti skūpstāmies turpat, kemperī.

Alise to komentē šādi: "Ak, jūs mani pieķērāt! Mēs runājām, ka pirmo skūpstu vajag īpašu, bet nenoturējāmies. Mēs cietāmies, cietāmies, tomēr emocijas un tas mirklis... viņš labi bučojas," teic Haijima.

Bet Haijimas izredzētais Rūdolfs par notikušo izteicās īsāk: viņam skūpsts esot tiešām ļoti paticis. Kā jau ziņots, Alise jau iepriekš atklājusi, ka viņai nepatīk spēlēt spēlītes vai būt toksiskās attiecībās. Ja kaut kas tiešām patīk vai nepatīk, tad tā arī skaidri un saprotami pasaka. Neskatoties uz mūsdienu jaunatnes ātro attiecību un partneru maiņu, Haijima tic īstai mīlestībai un stabilām ilgtermiņa attiecībām.

"Tieši tāpēc arī pieteicos dalībai "Mīla kemperī". Es ticu liktenim. Un jā, es ticu laulībām. Es gan neatbalstu laulības kā instrumentu otra cilvēka noturēšanai, jo tas ir nepareizi. Ja abi to vēlas, tad kāpēc gan ne. Man kā meitenei jau no bērnības ir sapnis apprecēties baznīcā, pie altāra, ar baltu kleitu, plīvuru, gredzenu. Laulības man nozīmē to, ka vīrietis apstiprina: viņš vēlās būt kopā ar mani," spriež Haijima, kura plašāku slavu guva ar tā dēvēto "pulverīša skandālu" – cita šova filmēšanas laikā viņa uzņēma un vēlāk internetā ievietoja video, kurā redzams Madonas novada deputāts Māris Olte it kā "šņaucot kokaīnu" (par to vairāk lasi šeit).