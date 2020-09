Pirmā drāma 'Ērkšķu' šovā: liepājniecei Ingai paģirās neļauj uzlāpīties

Jau šovakar klāt brīdis, ko gaidījuši tik daudzi – televīzijā sievietēm "STV Pirmā!" pie skatītājiem nonāks jaunā, nu jau ceturtā, sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." sezona.

Arī šoreiz 10 dāmas ar skaudriem dzīvesstāstiem, ekspertu pavadītas, dosies pārmaiņu ceļā pretī jaunai dzīvei.

Lai arī cerējušas dzīvot lepnā savrupmājā, sievietes par mājām mēneša garumā sauks kemperus un, izdzīvojot vērtīgām atziņām bagātus notikumus, apceļos Latvijas pilsētas. Šajā sezonā netrūks arī skaļu skandālu – dāmas ne tikai strādās pie personības pilnveidošanas, bet arī strīdēsies uz nebēdu un ne reizi vien no šķietama sīkuma uzburs īstu drāmu.

Pirmās asaras jau līs, projektam vēl īsti nesākoties, proti, ierodoties uz tikšanos ar kolēģēm, vairākas dalībnieces iepriekšējā naktī pamatīgi uzdzīvojušas un būs ne tajā labākajā omā. Īpaši grūti klāsies Ingai, kura dzīvē smagi cietusi no vardarbības un vēlas atbrīvoties no alkohola atkarības – viņa uz satikšanos ieradīsies vērā ņemamā skurbulī, šokējot pārējās dāmas. Vēl vairāk – vēlme pēc alkohola būs tik stipra, ka brīdī, kad būs jāšķiras no grādīgās dziras, sieviete izplūdīs gaužās asarās, jo atkarību raisošo vielu lietošana šova laikā ir tabu.

Pārejās "Ērkšķu" dalībnieces gan steigs jauniepazīto kolēģi mierināt, sakot, ka "tāpat jau būs jāmet nost" un uz projektu taču nākusi, lai izmainītu savu dzīvi. Kā dāmas sadzīvos ar projekta noteikumiem? Vai viņām pietiks spēka un apņēmības atteikties no sava ierastā dzīves veida?