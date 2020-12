Pirms un pēc: Kā tagad izskatās TV3 plastisko operāciju šova varoņi

Ceturtdien noslēdzās TV3 šova "Operācija: Jauna dzīve" pirmā sezona, kurā skatītāji varēja redzēt dalībniekiem veiktās ārienes pārmaiņas.

Šova noslēguma epizodē visi septiņi šova dalībnieki atrādīja savas jaunās ķermeņa aprises un uzklausīja žūrijas vērtējumu un komentārus par piedzīvotajām pārmaiņām – ne tikai fiziskām, bet arī emocionālām.

Dalībnieku pārvērtības tiek realizētas kopā ar speciālistu komandu – psiholoģi Ingu Bērziņu, plastiskās ķirurģijas guru Dr. Med. Eduardu Jurševicu, sertificētu sejas, mutes un žokļa ķirurgu Dr. Vadimu Kļimecu, otolaringoloģi Tatjanu Bogdanovu un estētiskās zobārstniecības ekspertu Dr. Raivi Sietnieku.

Ineta, Leila, Renārs, Nataļja, Karīna, Madara (iepriekš Māris) un Danēla bija septiņi laimīgie, kuri tika pie iespējas savu izskatu koriģēt publiski TV kameru priekšā. Jāpiebilst, ka vasarā, kad TV izziņoja pieteikšanos šovam, uz pirmo atlasi atnāca vairāki simti cilvēku. No tiem tika izvēlēti 18 cilvēki, bet šova finālā tika septiņi.

Lūk, kādas pārmaiņas šie cilvēki piedzīvojuši:

Transpersona Madara žūriju pārsteidza ar uzdrīkstēšanos. Līdz šim viņa dzīvojusi kā Māris, kurš vēlējās izskatīties tā, kā jūtas iekšēji – kā pilnvērtīga sieviete. Lai padarītu Madaras seju sievišķīgāku un slaidāku, šova ietvaros notika daudzas sejas procedūras. Tika veikta pieres pacelšana, tādējādi paceļot uzacis, tika noņemta liekā ādas pārkare un veikta augšējo plakstiņu korekcija. Tāpat tika samazināts zods, piešķirot tam sievišķīgāku izskatu. "Madaras seja ir samērā apaļa, tāpēc veicām arī sejas operāciju – izņēmām tauku nogulsnes. Šī operācija palīdz izcelt vaigu kaulus, padara seju izteiktāku, sievišķīgāku un slaidāku," stāsta Vadims Klimecs, sertificēts plastikas ķirurgs. Pirms šova Madara bija radusi slēpt smaidu, taču tagad to dara labprāt: "Es jūtos tā, it kā kaut kāda siena būtu nojaukta. Esmu no introverta kļuvusi ekstraverta – man vajag sabiedrību, man vajag sarunāties, satikt cilvēkus".

Rīdziniecei Inetai šova laikā veiktas vairākas manipulācijas, to skaitā sejas liftinga operācija, kā arī sejas augšējo un apakšējo plakstiņu ķirurģija. Vizuālās pārvērtības mainījušas arī Inetas pasaules redzējumu. Tagad viņa dodas uz randiņiem, uz kuriem viņu aicina pat 30 gadus veci vīrieši. "Inetas stāsts ir klasisks piemērs neizdzīvotiem zaudējumiem, kas pārklājušies viens aiz otra. Lai kaut kā tos pārdzīvotu, bieži tiek izvēlēta kāda "man viss labi" seja. Es ieteiktu Inetai turpināt psihoterapiju un vilkt zaudējumus ārā no šīs Pandora lādes, saudzīgi tos izsērot un samierināties, pieņemt notiekošo," komentē psiholoģe Inga Bērziņa.

Vienīgais vīriešu kārtas šova dalībnieks Renārs jau pirms šova bija zaudējis 50 kilogramus, kā rezultātā radās liels daudzums liekas ādas vēdera zonā. Šova laikā viņam tika veikta sarežģīta operācija – abdominoplastika jeb vēdera priekšējās sienas plastika, padarot viņa vēderu daudz plakanāku. Psiholoģe ļoti pozitīvi vērtē Renāra raksturu, spējot patstāvīgi atbrīvoties no tik liela svara: "Es ticu, ka Renārs var iedvesmot tos kungus, kuri vairs netic, ka ir iespējams uzvarēt sevi. Uzvarētājs ir tas vīrietis, kurš uzvarējis smagāko cīņu, kas var būt: cīņu ar sevi!"

Īpašā bērniņa mamma Nataļja šova laikā pārdzīvojusi vairākas manipulācijas: krūšu palielināšanu, blefaroplastiku jeb plakstiņu korekciju, deguna formas korekciju, kā arī tikusi pie žilbinoša smaida. "Nataļjai mēs nolēmām veikt pilnu operāciju kompleksu, lai nodemonstrētu plastikas ķirurģijas iespējas. Mēs vēl vairāk varējām uzsvērt viņas dabīgo skaistumu", uzsver zinātņu doktors, plastikas ķirurgs Eduards Jurševičs.

Astoņu bērnu mammai Karīnai šova ietvaros veikta vēderu priekšējās daļas muskuļu rekonstrukcija. Tāpat viņai tika sakopti zobi, jo, kā atzīst pati Karīna, ar katru grūtniecību viņa zaudējusi vienu zobu, un smaids radījis lielus kompleksus, nepārliecinātību par sevi. "Veiktā muskuļu rekonstrukcija nebija tikai kosmētiska manipulācija, bet gan sarežģīta estētiski ārstnieciska iejaukšanās ar medicīnisku pamatojumu, kā rezultātā tika atjaunota vēdera priekšējās daļas muskulatūra un uzlabota kopējā dzīves kvalitāte," paskaidro ķirurgs Jurševičs.

Leilas dzīvesstāsts ir traģisks, jo jau agrā vecumā viņa zaudējusi tēvu un piedzīvojusi seksuālo vardarbību, kā rezultātā radušās emocionālas sekas un izveidojušies kompleksi jau bērnībā. Leilai šova ietvaros veikta krūšu palielināšana un plakstiņu korekcija, kā arī uzlabots zobu stāvoklis. "Es esmu mainījusies, es sāku rūpēties par sevi, esmu iemīlējusi sevi. Ejot garām skatlogiem, vienmēr paskatos atspulgā un priecājos par to, ko tur redzu. Man ir žēl tās Leilas, kas bija iepriekš, kas sevi noniecināja un nenovērtēja sevi," pēc šova atzīst Leila.

Danēlai tika veikta šova laikā sarežģītākā operācija, samazinot apjomīgās K izmēra krūtis uz DD izmēru. Tāpat viņa tikusi pie sen sapņotā žilbinošā smaida. "Šovs man ir devis daudz vairāk, nekā es sākotnēji iztēlojos! Iepazinu jaunus cilvēkus, tas mainīja arī manu iekšējo pasauli," pēc šova teic izskatīgā dāma.