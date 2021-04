Publiskots jauns ietekmīgāko pašmāju influenceru tops

Aģentūra "Golin Riga" publiskojusi ikgadējo indeksu par sociālo tīklu ietekmīgākajām figūrām dažādās dzīves jomās.

Indeksā tika analizēti influenceru personīgie konti "Instagram" platformā, analīze veikta 2020. gada decembrī. Ietekmīgākie viedokļa līderi tika meklēti trijās kategorijās – mikro (sekotāju skaits no 1000 līdz 10 000), medium (sekotāju skaits no 10 000 līdz 25 000) un makro (sekotāju skaits virs 25 000).

"Pandēmija ir ietekmējusi arī influenceru jomu – sekotāji kļūst prasīgāki, vairs nepietiek tikai ar faktu, ka esi slavenība vai ar skaisti izkārtotām fotogrāfijām. Lielāka nozīme ir arī reputācijai - 54% Baltijas iedzīvotāju ļoti satrauc, ka influenceri nepārbauda faktus un sniedz viltus ziņas. "Golin Influenceru indekss 2021" analīze rāda, ka gandrīz puse jeb 44% no uzņēmējiem paredz, ka izmantos influenceru mārketingu arvien vairāk. Savukārt mikro kategorijas viedokļa ietekmētājiem – savas jomas ekspertiem pamazām tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība salīdzinoši ar tiem, kam vienkārši ir liels sekotāju skaits," portālam "Delfi" teic "Golin Riga" partneris Arnis Vērzemnieks.

Bet nu par visu pēc kārtas.

Jaunākajā topā par ietekmīgāko sociālo tīklu influenceri Latvijā atzīta aktrise un jaunā māmiņa Ieva Florence-Vīksne, kura saņēma augstāko punktu skaitu arī influenceru indeksa Dzīvesstila jomas makro kategorijā. Viņa sīvā konkurencē apsteidza pērnā gada uzvarētāju un jauniešu auditorijas vidū populāro Niklāvu Mičuli, kurš triumfēja arī Jaunatnes jomā makro kategorijā, kā arī blogeri un Beāti Bērziņu, kurai ir arīdzan otrā vieta Jaunatnes jomā makro kategorijā.

Ieva Florence-Vīksne ietekmīgākā Latvijas influencera titulu ieguva, vērtējot procentuāli lielo sekotāju skaitu no Latvijas, kas viņai ir viens no apjomīgākajiem indeksa influenceru vidū, vienlaikus arī ļoti augstos auditorijas iesaistes rādītājus - 15% un sekotāju auditorijas kvalitātes reitingu apvienojumā ar deviņu kompetento žūrijas locekļu skatījumu par radītā satura kvalitāti, atpazīstamību sociālajos tīklos un ārpus tiem.

Medium kategorijas uzvarētājas tituls šogad tika Dailes teātra aktrisei Anetei Krasovskai (@anetekrasovska), otrā vieta vlogerim un fotogrāfam Viktoram Blūmam (@viktorsblums), savukārt dejotāja Anna Rozīte (@annaroziite) ierindojas trešajā vietā. Jāpiebilst, ka šī nav tā pati Anna Rozīte, kas zināma kā bijusī TV seja.

Arvien ietekmīgākās mikro kategorijas uzvarētājas godā šogad ir saldējuma meistare, ceļotāja un māmiņa Zane Milzarāja (@zane.milzaraja), otrajā vietā ierindojot uztura speciālisti Viktoriju Zakarkeviču (@uzlabo) un trešajā – "TikTok" māsiņas Lidiju Ņižņikovu un Elīnu Pakalni (@latvian_sisters).

Vērtējot sociālo mediju nozares attīstības aktualitātes, šogad "Golin" influenceru indeksā noskaidroti līderi 11 jomās jeb par divām jomām vairāk nekā pērn – dzīvesstils, ēdiens, skaistums, dizains, mode, izklaide, foto&video, sports, jaunatne, kā arī ģimene un "TikTok". Katrā no tām influenceri tika dalīti trīs kategorijās - mikro (no 1000 līdz 10 000 sekotājiem), medium (10 000 līdz 25 000 sekotāji) un makro (no 25 000 sekotājiem), izņemot "TikTok".

Jomas "Dzīvesstils" makro kategorijā uzvaras laurus plūkusi aktrise(@ieva_florence), medium kategorijā par līderi kļuvusi veselīga dzīvesveida piekritēja, jau minētā dejotāja(@annaroziite) un mikro kategorijā – ceļotāja(@zane.milzaraja).

Jomā "Ēdiens" par makro kategorijas līderi jau otro gadu pēc kārtas atzīta recepšu grāmatas "Našķoties" autore Zane Grēviņa (@naskoties_zane), par medium kategorijas līderi izraudzīta veselīga uztura iedvesmotāja Māra Ziemele (@edamskaisti), bet mikro kategorijas uzvarētājas tituls ir uztura ekspertei Viktorijai Zakarkevičai (@uzlabo).

Jomā "Skaistums" makro kategorijas uzvarētājas gods šogad piešķirts modelei Diānai Kubasovai (@dianakubasova). Medium kategorijas uzvarētāja tituls šajā jomā tiek Latvijas slavenākajam drag queen Amuna Davis (@amunadavis), savukārt mikro kategorijā uzvaras laurus plūkusi grima māksliniece Jekaterina Giseļevska (@jgiselevska).

Jomas "Dizains" makro kategorijā šogad netika noteikts uzvarētājs. Bet medium kategorijas līderis ir karikatūrists Gatis Šļūka (@karikaturalv), mikro kategorijas uzvarētājas gods tiek uzņēmējai Ilzei Pīlēnai (@ilze.pilena).

Jomā "Mode" makro kategorijas uzvaras laurus plūkusi veikalniece Elīna Didrihsone (@didrihsoonee), medium kategorijas uzvarētāja ir blogere Una Ulme (@unaulme), bet par mikro kategorijas līderi noteikta modes māksliniece un trikotāžas eksperte Irina Košakova (@koshakova_).

Jomā "Izklaide" par makro kategorijas uzvarētāju atzīts šovmenis Jānis Krīvēns (@krivenchy), medium kategorijas līdere ir aktrise Anete Krasovska (@anetekrasovska), bet mikro kategorijā par līderi noteikts māsu Lidijas un Elīnas duets (@latvian_sisters).

Jomā "Foto&video" makro kategorijas uzvarētājs ir jaunais kinorežisors un ceļotājs Roberts Vītols (@robyworks), par medium kategorijas līderi noteikta fotogrāfe Liāna Brūvere (@koshumm), bet mikro kategorijas laureāts ir fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs (@aleksandrssokolovs).

Jomā "Sports" makro kategorijas uzvarētājs jau otro gadu pēc kārtas ir bokseris Mairis Briedis (@mairisbriedis), medium kategorijas laureāts ir hokejists Kaspars Saulietis (@sauljukas91), bet mikro kategorijā uzvaras laurus plūcis futbola nozares eksperts Kaspars Gorkšs (@kaspars_gorkss).

"Jaunatne" jomas uzvarētājs makro kategorijā ir blogeris Niklāvs Mičulis (@niklavs), medium kategorijā uzvarējusi tiktoka zvaigzne Undīne Ozoliņa (@undixone), bet mikro kategorijā triumfē modele Emīlija Agate Palina (@emilijaagate).

Šī gada jaunajā kategorijā "Ģimene" makro kategorijas līdere ir dvīņu mamma Kristīne Dzenīte (@kristine.dzen), medium kategorijā uzvarētāja ir digitālā satura veidotāja Baiba Mellenberga (@baiba.mellenberga), savukārt mikro – divu bērnu mamma un ēterisko eļļu eksperte Daiga Ellaby (@daiga_ella).

"TikTok" jomā netika dalītas kategorijas, bet izveidots TOP5: līderes ir māsas Lidija Ņižņikova un Elīna Pakalne, otrajā vietā ierindojot Undīni Ozoliņu, un godpilnajā trešajā – Regnāru Mariņinu (@Riganights). Ceturtās "TikTok" vietas ieguvējs ir iluzionists Edžus Kauķis (@Iluzionists_Edzus), bet topu noslēdz Genādijs Šutkovs (@Shutkovs).

Lai noteiktu Latvijas nozīmīgākos influencerus, indeksā līdztekus izmantotas vairākas metodes – starptautiska metodoloģija influenceru radītā satura un sekotāju skaita analīzei "Accelerators of Relevance", influenceru kontu analīze satura un sekotāju skaita autentiskuma noteikšanai, ko īstenoja starptautiskais "Instagram" analītikas uzņēmums "HypeAuditor". Sadarbībā ar pētījumu centru "Norstat" tika noskaidrots arī, kā sabiedrība vērtē influenceru darbību un kādi ir influenceru veidotā satura patēriņa paradumi sabiedrībā.

Ietekmīgāko satura veidotāju sniegumu vērtēja arī neatkarīga žūrija jeb konkrēto jomu eksperti – austrumu cīņu skolotājs Volfgangs Vinters, žurnāliste Inga Gorbunova un TV seja Ieva Brante, šefpavārs Renārs Purmalis, režisore Adriāna Roze, pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis, pasākumu eksperte Ieva Irbina, kā arī sporta žurnālists Ints Megnis un zīmolu stratēģe Elvī Kustavus.